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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

400 دستگاه واگن ویژه حمل موادمعدنی در اراک ساخته می شود

400 دستگاه واگن ویژه حمل موادمعدنی در اراک ساخته می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک از قرارداد ساخت 400 دستگاه واگن شش محوره خبر داد و گفت: این واگنهای ویژه حمل مواد معدنی توسط شرکت واگن پارس اراک ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک  بابک احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: ارزش هر دستگاه واگن در این قرارداد یک میلیارد و 500 میلیون ریال و ارزش کل قرارداد بالغ بر 600 میلیارد ریال است. 

وی با بیان اینکه شرکت واگن پارس متعهد است این واگن‌ها را ظرف مدت 18 ماه تولید و به شرکت حمل و نقل ریلی جدیدالتاسیس هسایار تحویل دهد، بیان کرد: شرکت واگن پارس در سال‌های گذشته نیز یک‌هزار و 500 دستگاه از این توابع واگن را تولید کرده است.

احمدی ادامه داد: این واگن‌ها که قابلیت بارگیری 90 تن مواد معدنی را دارا هستند با بهره‌گیری از بوژی‌های سه محوره ساخت همین شرکت تولید می‌شود و نقش مهمی را در افزایش ظرفیت تولید مواد معدنی کشور ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: شرکت واگن پارس بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای ریلی در خاورمیانه، بعد از گذشت دوران رکورد خود در ماه‌های اخیر حیاتی دوباره یافت و با امضای قرارداد ساخت و فروش این دستگاه واگن شش محوره می‌رود تا گام‌های اساسی‌تری را در استفاده از ظرفیت بالای تولیدی خود برداشته و موجب رونق دوباره در کسب و کار صنعت ریلی کشور شود.

مدیرعامل شرکت واگن پارس افزود: عقد این قرارداد و عملیاتی شدن آن افتخاری دیگری است در کارنامه درخشان این واحد عظیم صنعتی که تاکنون علاوه بر تولیدات داخلی، حرف اول را در صادرات حمل و نقل ریلی به کشورهایی چون سودان، کوبا، سوریه، بنگلادش و چین نیز می‌زند.

کد مطلب 1213777

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