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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

ابوالحسنی اعلام کرد:

تشکیل بانکهای سرمایه‌گذاری برای تامین مالی

تشکیل بانکهای سرمایه‌گذاری برای تامین مالی

معاون وزیر اقتصاد یکی از راههای تغییر مالی را تشکیل بانک‌های سرمایه گذاری عنوان و راهکارهای تامین مالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در همایش ملی نفت و بازار سرمایه در تامین مالی در تهران با تاکید بر اینکه در تامین مالی فقط نباید نگاه داخلی داشته باشیم و منابع داخلی بین المللی را نیز باید در نظر بگیریم، لازمه این کار را اتصال دو بازار سرمایه و بانکی کشور به یکدیگر عنوان کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ورود بانکهای خارجی به کشور و بالعکس و حضور بانکهای ایرانی در خارج از کشور تاکید کرد و افزود: برای تامین مالی باید به جهان خارج متصل شویم تا بخشی از مشکلات در تامین مالی پروژه ها برطرف شود.

وی با بیان اینکه باید روشهای هزینه کرد بودجه تغییر کرده و بهینه تر شود، یکی از راههای تامین مالی را سپرده گذاری در بانکها عنوان کرد.

ابوالحسنی، لازمه دست یابی به اهداف چشم انداز را همکاری و هماهنگی بانکها، بازار سرمایه و مردم یعنی بخش خصوصی دانست.

معاون وزیر اقتصاد عرضه های اولیه در بورس را بخشی از اقدامات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: اگر همه منابع تامین شود اما مدیریت ریسک صحیح نباشد و نظام ارتباط سنجی درستی نداشته باشیم و در عین حال تمام حلقه ها و نهادها دیده نشود کار به پیش نخواهد رفت.

وی بانکهای سرمایه گذاری را بخشی از این کار دانست و گفت: نظامهای بازارپایه می توانند به تامین مالی با هزینه های پایین تر انجام دهند.

کد مطلب 1213779

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