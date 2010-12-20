طرح جامع حفاظت از منابع طبیعی باید تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان افزود: در اولین فرصت برآورد هزینه اطفای حریق به استان منعکس تا تأمین اعتبار شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد طرح جامع حفاظت از منابع طبیعی با نمایندگان و استاندار مطرح می شود.

وی ضمن تشکر از هماهنگی دستگاهها در اطفاء حریق بویژه نیروی های مسلح ارتش ، سپاه وبسیج، شهرداری و ...

و حضور مستمر عوامل منابع طبیعی تا اطلاع ثانوی در جنگل جهت حفاظت وکنترل تأکید کرد.

گرزین بیان داشت: دستگاه ها جهت برگزاری مراسم عفاف و حجاب در 17دی ماه (کشف حجاب به دستور رضا خان پهلوی) تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

فرماندار گرگان افزود: همچنین پیرامون تشکیل ستاد دهه فجر وآمادگی دستگاه ها برای افتتاح پروژه ها طی 20روز آینده ارائه گزارشات به فرمانداری منعکس کنند.

وی در زمینه هدفمند سازی یارانه ها گفت: هیچ شخص حقیقی وحقوقی حق افزایش قیمت ها را ندارد و گزارشات در مورد مسافر کش های شخصی و روستایی وعدم توزیع گاز مایع به استان منعکس شود.



وی افزود: جهاد کشاورزی با همکاری بخشداران ودهیاران موارد مورد نیاز کشاورزان را بررسی واقدام کنند.