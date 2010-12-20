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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

طرح جامع حفاظت از منابع طبیعی باید تهیه شود

طرح جامع حفاظت از منابع طبیعی باید تهیه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان با اشاره به بروز آتش سوزی جنگلهای استان بر لزوم تهیه طرح جامع حفاظت از منابع طببیعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان افزود: در اولین فرصت برآورد هزینه اطفای حریق به استان منعکس تا تأمین اعتبار شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد طرح جامع حفاظت از منابع طبیعی با نمایندگان و استاندار مطرح می شود.
 
وی ضمن تشکر از هماهنگی دستگاهها در اطفاء حریق بویژه نیروی های مسلح ارتش ، سپاه وبسیج، شهرداری و ...
و حضور مستمر عوامل منابع طبیعی تا اطلاع ثانوی در جنگل جهت حفاظت وکنترل تأکید کرد.
 
گرزین بیان داشت: دستگاه ها جهت برگزاری مراسم عفاف و حجاب در 17دی ماه (کشف حجاب به دستور رضا خان پهلوی) تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
 
فرماندار گرگان افزود: همچنین پیرامون تشکیل ستاد دهه فجر وآمادگی دستگاه ها برای افتتاح پروژه ها طی 20روز آینده ارائه گزارشات به فرمانداری منعکس کنند.
 
وی در زمینه هدفمند سازی یارانه ها گفت: هیچ شخص حقیقی وحقوقی حق افزایش قیمت ها را ندارد و گزارشات در مورد مسافر کش های شخصی و روستایی  وعدم توزیع گاز مایع به استان منعکس شود.
 
وی افزود: جهاد کشاورزی با همکاری بخشداران ودهیاران موارد مورد نیاز کشاورزان را بررسی واقدام کنند.
کد مطلب 1213780

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