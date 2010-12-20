قائم مقام وزیر زنان سیرالئون با رئیس مرکز امور زنان ایران دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فتو کارگبو در دیدار با مریم مجتهدزاده رئیس سومین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در حاشیه اجلاس OIC بزرگ ترین دغدغه مسائل زنان در کشورش را آمار بالای حاملگی پیش از ازدواج در دختران جوان و زنای محارم عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین عوامل نگران کننده در سیرالئون جنگهای بین قبیله ای است که باعث شده دختران جوان در قبایل به بردگی برده شده و با بارداری اجباری مواجه شوند.

وی با اشاره به تصویب قانونی در کشورش که به موجب آن از اینگونه دختران حمایت می شود افزود: با اجرایی شدن این قانون تا حدودی وضعیت بحرانی زنان سیرالئون بهبود می یابد.

قائم مقام وزیر امور زنان سیرالئون با اشاره به سطح ضعیف بهداشت و آموزش در کشورش ادامه داد: با کمک مالی سازمان ملل تا حدی توانسته ایم این وضعیت را بهبود بخشیم و به تازگی نیز با همیاری مددکاران اجتماعی با این معضل بزرگ در کشورمان مقابله کنیم.

مجتهدزاده در ادامه این دیدار بیشترین مشکلات زنان در جوامع اسلامی را ناشی از ناآگاهی به مسائل اسلامی دانست.

وی برگزاری هم اندیشی امور زنان عضو OIC را در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل زنان، کارآمد دانست و گفت: بروز چنین معضلاتی ناشی از ناآگاهی افراد به مسائل اسلامی است و این موضوع با توجه به بند مربوط به جلوگیری از خشونت علیه زنان در بیانیه پایانی اجلاس قابل پیگیری است.

رئیس سومین اجلاس وزرای امور زنان عضو سازمان کنفرانس اسلامی افزود: علاوه بر تبادل تجربیات ایران برای ارتقای سطح دانش زنان سیرالئون، جمعی از مربیان توانمند ایرانی نیز به این کشور اعزام می شود.