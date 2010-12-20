نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز گرفتاری غرب در افغانستان و دوگانگی ویکی لیکس توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

اوضاع در افغانستان بهتر شده!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز در کاریکاتوری به اظهارات اخیر اوباما توجه دارد. وی گفته بود نظامیان آمریکایی در افغانستان پیشرفت داشته اند در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

اعراب و اسرائیل در ویکی لیکس

روزنامه الاتحاد امروز بی توجهی ویکی لیکس به واقعیتهای تلخ موجود در فلسطین اشغالی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، در اسناد ویکی لیکس روی اعراب تمرکز شده اما هیچ اشاره به رژیم اسرائیل نشده است.

کشور فلسطینی؛ توپی که در سبد نمی رود!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری نگاهی ویژه به مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطین از راه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی دارد و در واقع تحقق این مسئله را غیر ممکن دانسته است.

نوشتن دموکراسی را هم یاد نمی گیری!

روزنامه الایام امروز در کاریکاتوری به معضل دموکراسی در جهان عرب توجه دارد. بر این اساس، یکی از سران عربی در حال مشق دموکراسی است اما هرگز نتوانسته یک بار هم آن را درست بنویسد.

اروپا؛ سرماخوردگی یورو!

روزنامه المستقبل لبنان امروز به بحران مالی در اروپا که با سرمای شدید گره خورده اشاره دارد. سرما و برف سنگینی که اکثر شهرهای اروپایی را به تعطیلی کشانده است.

تاریخ فلسطین؛ پرونده شهرک سازی

روزنامه السفیر لبنان امروز به تعلیق مذاکرات سازش و تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی توجه دارد.

تیر خلاص به طرح صلح عربی

روزنامه القدس العربی امروز به از بین رفتن تمامی آمال و آرزوهای اعراب در زمینه صلح خاورمیانه در پی تعلیق مذاکرات سازش توجه دارد.

اروپا یخ زد؛ بدون شرح