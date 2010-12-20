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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

13 سالن ورزشی در نقاط روستایی ایلام در دست ساخت است

13 سالن ورزشی در نقاط روستایی ایلام در دست ساخت است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: هم اکنون 13 سالن ورزشی در نقاط مختلف روستایی استان ایلام در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی ظهر دوشنبه در بازدید از طرحهای ورشی روستایی شهرستان مهران از آغاز عملیات اجرایی 13 سالن و مکان ورزشی روستایی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: سه هزار ورزشکار سازمان یافته روستایی در استان ایلام در رشته های ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال ، تنیس رومیز و بازی های بومی محلی فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر استان ایلام ظرفیت بسیار بالایی در رشته های ورزشی بومی و محلی دارد که نیازمند توجه جدی است.

اعلایی استاندار ایلام در این بازدید گفت: تندرستی – سلامتی و شادابی یکی از ضروریات جوامع امروز بشری است.

وی همچنین به ترویج فرهنگ ورزشی در بین بانوان پرداخت و بر ضرورت توسعه ورزش بانوان تاکید کرد.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

 

کد مطلب 1213785

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