2 میلیارد ریال برای اصلاح پساب نیروگاه گیلان هزینه می شود

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات پروژه اصلاح مسیر پساب نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با پیشرفت فیزیکی 75 درصد از سوی شرکت " رستاک گیلان " در حال اجرا و پیگیری است.

وی در ادامه به اهمیت نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: با هدف توسعه شبکه برق کشور و به دنبال مطالعاتی که از سال 1362 در دفتربرنامه ریزی وزارت نیرو آغاز شد، طرح ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت نامی1350 مگاوات به مرکزیت ثقل استان گیلان مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: براین اساس برنامه زمانبندی ساخت نیروگاه در دو فاز تنظیم شد، بطوریکه در فاز اول شش واحد گازی و در فاز دوم سه واحد بخار بصورت سیکل ترکیبی نصب، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس خط مشی تعیین شده، قرارداد طراحی، ساخت، تأمین، حمل، بیمه و تحویل تجهیزات نیروگاه در کارگاه پس از انجام مناقصه عمومی بین المللی دردو فاز با شرکت زیمنس آلمان ( KWU ) منعقد شد.

آزادگان گفت: عملیات اجرایی ساخت نیروگاه در سال 1368 آغاز و اولین واحد گازی در شهریور ماه سال 1371 راه اندازی و به بهره برداری رسید، با اتمام عملیات اجرایی فاز دوم، بهره برداری تجاری از نیروگاه با ظرفیت کامل در سال 1376 محقق شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در 15 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان رشت، در زمینی به مساحت 56 هکتار در مجاورت شهرصنعتی رشت واقع شده است.