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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

شناسایی 1580هکتار بافت فرسوده در همدان

شناسایی 1580هکتار بافت فرسوده در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر‌عامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان همدان گفت: تا کنون هزار و 586 هکتار بافت فرسوده در استان همدان شناسایی شده است.

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تعیین محدوده بافت فرسوده در مراکز شهرستان‌های استان همدان از ابتدای سال 85 آغاز شده است، گفت: بر اساس الگو‌های فرسودگی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، ‌هزار و 586 هکتار بافت فرسوده در هشت شهر استان همدان شناسایی و به تصویب کمیسیون ماده پنج استان همدان رسیده است.

اسدی با اشاره به اینکه 11 درصد املاک شهری استان همدان در بافت فرسوده قرار دارد، گفت: از مجموع یک‌ هزار و 586 هکتار بافت فرسوده استان همدان، 496 هکتار در همدان، 120 هکتار در بهار، 207 هکتار در کبودرآهنگ و 269 هکتار در رزن واقع شده است.

اسدی اظهار داشت: بافت‌های فرسوده به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن‌ امکان نوسازی خود به خودی ندارند و سرمایه‌گذاران نیز انگیزه‌ چندانی برای سرمایه‌گذاری در این مکان ها نشان نمی دهند.

وی رغبت نداشتن انبوه‌ سازان به این مناطق را از مشکلات موجود در این مناطق عنوان کرد و گفت: به دلیل زمان‌ بر بودن تجمیع در املاک، سرمایه گذاران تمایلی به انبو‌سازی در بافت های فرسوده ندارند.

مدیر‌عامل شرکت عمران و مسکن‌ سازان استان همدان با بیان اینکه ورود انبوه‌ سازان در استان همدان کافی نیست، گفت: انبوه ‌سازان باید سرمایه‌های خود را در بافت‌های فرسوده هزینه کنند.

اسدی شد: طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده برای همدان، ملایر، نهاوند، بهار و کبودراهنگ با انتخاب مشاور ابلاغ شده و برای تویسرکان و اسدآباد نیز در حال ظرفیت‌ سنجی است.

وی با بیان اینکه مردم باید از بسته‌های تشویقی دولت استفاده کنند، خاطر‌نشان کرد: دولت بسته‌های حمایتی و تشویقی را برای بهسازی بافت فرسوده مصوب و ابلاغ کرده است.

اسدی تاکید کرد: بدون مشارکت ساکنان و مالکان مناطق بافت‌های فرسوده، امکان نوسازی و بهسازی شهر وجود ندارد.

کد مطلب 1213788

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