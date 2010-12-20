زمین لرزه ای 3.8 ریشتری شرق کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه عصر یکشنبه سه زمین لرزه 3.2 ریشتری در کهنوج، 3.3 ریشتری درهجدک و 2.8 در یزدانشهر کرمان روی داد ساعاتی پیش بار دیگر استان کرمان دو بار پیاپی در شرق و غرب لرزید.

اولین زمین لرزه امروز به شدت 3.8 ریشتر در شرق کرمان و منطقه فهرج روی داد که کانون این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.19 درجه طول جغرافیایی و 28.52 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

زمین لرزه دوم نیز به شدت 3 ریشتر در غرب کرمان و در منطقه پاریز دقایقی پیش روی داد.

طی دو روز گذشته استان کرمان بار دیگر شاهد افزایش زمین لرزه ها بوده و این درحالیست یک سوم از خسارات زمین لرزه های صد سال گذشته کشور در کرمان روی داده است.

گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها دریافت نشده است.