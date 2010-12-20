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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

مهر گزارش می‌دهد/

سقف تعداد نفرات خانوار برای دریافت یارانه نقدی برداشته شد

سقف تعداد نفرات خانوار برای دریافت یارانه نقدی برداشته شد

بر اساس جدیدترین دستور مقامات ارشد اجرایی کشور، سقف تعداد نفرات خانوار برای دریافت یارانه نقدی برداشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین دستور مقامات ارشد اجرایی کشور، سقف تعداد نفرات خانوار برای دریافت یارانه نقدی برداشته و مقرر شده است به تعداد اعضای خانوار - هر تعداد که باشد - یارانه نقدی تعلق بگیرد.

در همین حال، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برداشتن سقف تعداد خانوار برای دریافت یارانه نقدی را تائید کرده است.

برهمین اساس، یارانه نقدی خانوارهایی که تعداد آنها بیش از شش نفر است، نیز به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. پیش از این قرار بود تا سقف 6 نفر برای هر خانوار یارانه نقدی پراخته شود.

دولت یارانه نقدی دو ماهه هر ایرانی را 81 هزار تومان اعلام کرده و قرار است یارانه نان به میزان 8 هزار تومان نیز به ازای هر نفر به زودی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا خبر داده است که مبلغ یارانه نقدی در آینده حداقل دو برابر خواهد شد.

کد مطلب 1213791

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