12 عنوان کتاب در دانشگاه گیلان به چاپ رسید

مازیار صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 12 عنوان کتاب شامل هشت عنوان تألیف و چهارعنوان ترجمه به چاپ رسیده و هفت عنوان کتاب جدید نیز در حال چاپ است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته نیز 25 عنوان کتاب شامل 17 عنوان تألیف و هشت عنوان ترجمه در این دانشگاه به چاپ رسیده است.

مدیر انتشارات دانشگاه گیلان با اعلام اینکه چاپ و انتشار مجلات علمی دانشگاه از دیگر فعالیتهای این انتشارات است، گفت: امسال در این زمینه هفت عنوان نشریه علمی به چاپ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر 10 عنوان کتاب جدید برای اولین بار به چاپ رسیده اند شامل فیزیک در پزشکی هسته ای، مترجمان علیرضا صدر ممتاز و پیوند طاهر پرور- چاپ اول، مفاهیم فیزیولوژیکی تمرین قدرتی، مترجم فرهاد رحمانی نیا - چاپ دوم و فرهنگ مهندسی عمران، تالیف رحمت مدندوست و عطاء الله حاجتی، نخستین گام در جبر مجرد، تالیف محمود یاسی و احمد عباسی، کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی، ترجمه آرش گل اندام است.

صلاحی در ادامه یادآورشد: تولید مثل در حیوانات مزرعه ای، ترجمه علیرضا محمود زاده - چاپ دوم، جبرخطی، احمد عباسی- چاپ دوم، میوه های دانه ریز، تالیف نعمت اله شهرستانی - چاپ دوم، بیماری های گیاهان زراعی، تالیف سید علی الهی نیا - چاپ دوم، 101 نکته در پرورش بن سای، مترجمان عبدالله حاتم زاده، مهدیه شعبانی و داوود بخشی و بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها، سید علی الهی نیا از دیگر کتب انتشار یافته در این دانشگاه است.