ارتباط حوزه و دانشگاه باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام محمدمهدی رستمی ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور اظهار داشت: وجود مقام معظم رهبری نعمت خداست، چرا که در دنیای فعلی تقوا، پرهیزگاری، علم، ساده‌زیستی، صداقت و شجاعت ایشان در بین سایر رهبران جهان یگانه است.

وی تصریح کرد: وحدت حوزه و دانشگاه باید هر روز بیشتر شود زیرا این وحدت موجب توسعه کشور و سربلندی نظام می شود.

رستمی با بیان اینکه تمدن اسلامی با حضور دانشمندان متدین شکل گرفت، خاطرنشان کرد: حرف اول علم را در برخی اعصار تمدن ایران اسلامی می‌زد.

در ادامه عباس حلاجی جانشین کانون بسیج اساتید نیشابور، بیانیه این کانون را در گرامی ‌داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت‌اله دکتر محمد مفتح قرائت کرد.

در این مراسم دانشجویان و طلاب حاضر در جلسه با دست‌های گره کرده خود، دعای وحدت را قرائت کردند.