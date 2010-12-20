۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

احمدوند اعلام کرد:

رعایت استاندارد در 80 درصد بتن‌های تولیدی

رئیس مرکز تحقیقات بتن با اشاره به تدوین 11 استاندارد ملی در زمینه بتن، اعلام کرد: حدود 80 درصد از محصولات بتن در کشور استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمد وند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی مهم در بخش ساخت و ساز کشور باید از بالاترین استاندارد ملی و جهانی برخوردار باشد، گفت: براساس گزارش‌های رسمی، 70 تا 80 درصد در این بخش، استاندارد را رعایت می کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین همایش سالیانه بتن افزود: زلزله بم سبب شد تا 13 مقاله علمی از ایران در سطح جهانی منعکس شود که 9 مقاله آن از جمله در ژاپن، سنگاپور، اسکاتلند و موسسه بین‌المللی بتن مورد پذیرش قرار گرفت.

احمدوند تصریح کرد: این همایش به مناسبت روز ایمنی و زلزله در روزهای پنجم و ششم دی ماه امسال در تهران برگزار می شود و تاکنون 150 مقاله به این همایش ارسال شده است که از این تعداد 25 مقاله ارایه خواهد شد.

وی به همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشاره کرد و گفت: تاکنون 11 استاندارد ملی در زمینه بتن تدوین شده است و ایران که به تازگی از سوی موسسه بین‌المللی بتن به عنوان رئیس کمیته آسیا و خاورمیانه برگزیده شده ، نتایج تحقیقات جدید خود را به عنوان نسخه‌ای مهم برای اجرا در اختیار این کشورها قرار داده است.
 
رئیس مرکز تحقیقات بتن تصریح کرد: کشور ما از نظر دانش و علم روز در بخش بتن با کشورهای پیشرفته جهان فاصله‌ای ندارد اما در اجرای تکنولوژی های پیشرفته باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

احمدوند گفت: قرار است امسال براساس سند چشم انداز 20 ساله بتن و صنایع مربوط به آن، سند نظام جامع بازرسی و کنترل کیفیت تولید مواد، مصالح ساختمانی و بتن و کیفیت اجرای آن به دستگاه های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، نیرو و بنیاد مسکن ارائه شود. وی موضوع همایش امسال را بتن و زلزله و برگرفته از دستاوردهای بازسازی شهر بم عنوان کرد.
