به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمد وند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی مهم در بخش ساخت و ساز کشور باید از بالاترین استاندارد ملی و جهانی برخوردار باشد، گفت: براساس گزارش‌های رسمی، 70 تا 80 درصد در این بخش، استاندارد را رعایت می کنند.



وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین همایش سالیانه بتن افزود: زلزله بم سبب شد تا 13 مقاله علمی از ایران در سطح جهانی منعکس شود که 9 مقاله آن از جمله در ژاپن، سنگاپور، اسکاتلند و موسسه بین‌المللی بتن مورد پذیرش قرار گرفت.



احمدوند تصریح کرد: این همایش به مناسبت روز ایمنی و زلزله در روزهای پنجم و ششم دی ماه امسال در تهران برگزار می شود و تاکنون 150 مقاله به این همایش ارسال شده است که از این تعداد 25 مقاله ارایه خواهد شد.



وی به همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشاره کرد و گفت: تاکنون 11 استاندارد ملی در زمینه بتن تدوین شده است و ایران که به تازگی از سوی موسسه بین‌المللی بتن به عنوان رئیس کمیته آسیا و خاورمیانه برگزیده شده ، نتایج تحقیقات جدید خود را به عنوان نسخه‌ای مهم برای اجرا در اختیار این کشورها قرار داده است.

رئیس مرکز تحقیقات بتن تصریح کرد: کشور ما از نظر دانش و علم روز در بخش بتن با کشورهای پیشرفته جهان فاصله‌ای ندارد اما در اجرای تکنولوژی های پیشرفته باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.