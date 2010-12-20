سد رئیسعلی دلواری برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرد

فریدون کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این سد با حجم مخزن 692 میلیون متر مکعب و دریاچه ای هفت کیلومتری قادر است با آبیاری 24 هزار هکتار از مزارع دشت شبانکاره و دشت گور سیلاب ها را کنترل کند و از آسیب به اراضی کشاورزی و نخلستانهای منطقه جلوگیری کند.
وی از آغاز ساخت کانالهای فرعی آبیاری در بخش شبانکاره در محدوده این سد خبر داد و گفت: طول این کانالها 141 کیلومتر است که با اعتبار 400 میلیارد ریال درمدت سه سال ساخته می شود.
وی با بیان اینکه این کانالها 11 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی دشت شبانکاره را زیرپوشش خواهند برد، گفت: تاکنون ساخت 95 درصد از 24 کیلومتر کانالهای اصلی آبیاری و 85 درصد از بند انحرافی و سامانه انتقال آب به دشت شبانکاره به پایان رسیده و امیدواریم سال آینده آب پشت سد شهید رئیسعلی دلواری به این دشت برسد.
نظر شما