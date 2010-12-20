سد رئیسعلی دلواری برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرد

فریدون کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این سد با حجم مخزن 692 میلیون متر مکعب و دریاچه ای هفت کیلومتری قادر است با آبیاری 24 هزار هکتار از مزارع دشت شبانکاره و دشت گور سیلاب ها را کنترل کند و از آسیب به اراضی کشاورزی و نخلستانهای منطقه جلوگیری کند.

وی از آغاز ساخت کانالهای فرعی آبیاری در بخش شبانکاره در محدوده این سد خبر داد و گفت: طول این کانالها 141 کیلومتر است که با اعتبار 400 میلیارد ریال درمدت سه سال ساخته می شود.