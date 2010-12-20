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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

دوازدهمین جلسه شورای مسکن بندرعباس برگزار شد

دوازدهمین جلسه شورای مسکن بندرعباس برگزار شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دوازدهمین جلسه شورای مسکن با موضوع مسکن مهر در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان بیش از ظهر دوشنبه در دوازدهمین جلسه این شورا با اشاره به اهمیت بحث مسکن مهر و لزوم تسریع در روند ساخت آن بیان داشت: مسکن از ضروری ترین و لازم ترین نیازهای جامعه امروز است و همه دستگاههای مربوطه باید با کمک یکدیگر در ساخت سریعتر آن تلاش کنند.

حسین هاشمی تختی یادآور شد: در جلسه ای که با حضور وزیر مسکن در این خصوص برگزار شد مصوباتی تعیین و برخی از آنها اکنون به مرحله اجرایی رسیده است.

وی افزود: در خصوص فاضلاب مسکن مهر نیز آب و فاضلاب وظیفه نظارت را برعهده دارد و علاوه بر اینکه کار با سرعت پیش می رود نباید از کیفیت آن نیز کم شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در بخش برق نیز باید شرایط آینده را در نظر گرفت و پروژه به شکل کامل تمام شود تا در آینده در این زمینه دچار مشکل نشویم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: پنج هزار و 697 واحد مسکن مهر در برنامه کاری این شرکت است که هزار و 200 واحد آن تمام شده و هزار و 840 واحد دیگر نیز در حال تامین برق هستند و باقی آن نیز در حال ساخت پست برق هستند.

محمد صادق وجدانی افزود: اگر تعاونیها با این شرکت تعامل خوبی داشته باشند مشکلات برطرف می شود و این شرکت تمام تلاش خود را برای تامین برق این پروژه دارد.

کد مطلب 1213799

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