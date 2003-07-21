رفع مشكلات حمل و نقل ريلي براي توسعه همكاري معدني ايران و گينه ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير صنايع و معادن درديدار با وزير معادن كشور گينه گفت: سطح روابط تجاري دو كشور تا كنون حدود سه ميليون دلار بود كه رضايت بخش نيست.

اسحاق جهانگيري افزود: يكي از نياز هاي اصلي كشورايران تهيه مواد اوليه آلومينيم ( الومينيا) است كه امسال براي نخستين بار كارخانه آلومينيا در كشور راه اندازي شد كه به دليل كيفيت نامطلوب آن بايد اين محصول از طريق واردات تامين شود.

وي گفت: در زمينه صنعت آلومينيم به همكاري بلند مدت ميان دو كشور ايران و گينه نياز است كه در سفري كه پيش از اين به گينه انجام شد ، ايران براي خريد آلومينيا اعلام همكاري كرد كه تا كنون محقق نشده است.

وي افزود: در زمينه فعال كردن شركت SBDT بزرگترين مشكل حمل ونقل ريلي است.

وي با ابراز اميدواري از سفر وزير معادن گينه و هيات اعزامي به ايران گفت: در زمينه استفاده از ظرفيت هاي معدني كشور گينه توافق هيا حاصل شده و در اين راستا محمد علي مدير عامل بانك توسعه اسلامي متعهد شد تا تامين مالي مورد نياز براي اجراي اين طرح ها را بر عهده گيرد.

وزير معادن گينه نيز در اين ديدارگفت: از زمان استقلال كشور گينه روابط ايران و گينه بسياز خوب است و تا كنون تغييري در روابط دو كشور ايجاد نشده است.

"آلفا مذي سوما" افزود: در اين سفر كنوانسيوني ميان دو كشور امضا و يك كنسرسيوم اعطا شده است كه براي اجراي بايد بستر لازم فراهم شود.

وي گفت: ذخاير بوكسيت گينه با دوسوم ذخايررتبه اول را در جهان دارد و همچنين گينه داراي دو معدن سنگ آهن با عيار 75 درصد و ذخيره 450 ميليون تن است كه براي گسترش اين ذخاير بايك گروه سرمايه گذار متشكل از شركت هاي اروپايي به نام BHP- BILTONCOGMA ، قراردادي امضا شد.

وي افزود: ميدان ذخاير مواد معدني گينه از ذخاير معادن بزرگ جهان شناخته شده با عيار 75 درصد به ارزش 7 ميليارد دلار كه با يك كنوانسيون اروپايي به نام NEW MONT كه در حال حاضر كار مطالعاتي آن انجام شده ولي دولت تاكنون امتياز معدني براي آن صادرنكرده است.

قائم مقام سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني نيز در اين ديدار گفت: 12 سال گذشته شركت SBDT با سرمايه 20 ميليون دلار با مشاركت شركت گينه اي با 49 درصد و شركت ايراني 51 درصد تاسيس شد.

هدايت الله آقايي، احداث سايت معدني محصور شده در 36 هكتار، احداث واحد هاي كارگاهي برق، مكانيك، نجاري و موتور خانه ، احداث 15 دستگاه ساختمان بتوني در محل معدن، 25 كيلومتر جاده دسترسي از معدن به ايستگاه بارگيري، احداث نيم كيلومتر خط آهن فرعي، خريد و واردات 100 دستگاه ماشين آلات معدني، حمل و نقل و ماشينهاي ديگر از جمله اقدامات انجام شده توسط اين شركت برشمرد.

وي افزود: در اين تفاهم نامه طرف گينه اي متعهد شد كه امتياز نامه معدن را به وسعت 11 هزار كيلومتر در اختيار شركت قرار دهد كه با امضاي رييس جمهور50 درصد آن محقق شد و 50 درصد ديگر در تعهد كشور گينه است.

وي گفت: در آن تفاهم نامه طرف كينه اي به ايجاد تاسيسات زيربنايي از جمله راه آهن ميان معدن و دريا بود و طرف ايراني نيز متعهد به اجراي خدمات فني و مطالعات ساخت راه آهن شد كه با اعزام هيات تخصصي از سوي راه آهن جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت.

آقايي افزود: براي اجراي اين تفاهم نامه در حدود 30 ميليون دلار سرمايه گذاري شده است.