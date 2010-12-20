مقاله استاد گیلانی در یک نشریه بین المللی برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مقاله دکتر نوید قوی حسین زاده عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی با عنوان "Bio-economic evaluation of the use of sexed semen at different conception rates and herd sizes in Holstein populations" در شماره 121 مجله علمی "Animal Reproduction Science " به چاپ رسیده است.

ناشر این مجله Elsevier و از نشریات معتبر علمی بین المللی است.

حسین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان که متولد سال 1359 در شهرستان رشت است دارای مدرک دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام از دانشگاه تهران است و تاکنون مقالات زیادی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است.