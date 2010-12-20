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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

مقاله استاد گیلانی در یک نشریه بین المللی برتر شد

مقاله استاد گیلانی در یک نشریه بین المللی برتر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مقاله " نوید قوی حسین زاده " عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی به عنوان اثر برتر در نشریه علمی "Animal Reproduction Science " انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مقاله دکتر نوید قوی حسین زاده عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی با عنوان "Bio-economic evaluation of the use of sexed semen at different conception rates and  herd sizes in Holstein populations" در شماره 121 مجله علمی "Animal Reproduction Science " به چاپ رسیده است.
 
ناشر این مجله Elsevier و از نشریات معتبر علمی بین المللی است.
 
حسین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان که متولد سال 1359 در شهرستان رشت است دارای مدرک دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام از دانشگاه تهران است و تاکنون مقالات زیادی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است.
کد مطلب 1213800

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