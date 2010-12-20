شیوه برکناری متکی مدبرانه نبود/ رئیس جمهور با مشاوران دلسوز مشورت کند

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تغییرات اخیر در دولت و کابینه اظهارداشت: این حق رئیس جمهور است که هر فردی را خواست عزل و نصب کند اما این موضوع نباید شرایطی را پیش آورد که برای افکار عمومی سئوال برانگیز باشد.

وی ادامه داد: شیوه برکناری وزیر خارجه با تدبیر همراه نبود. این کارها باید با اخلاق سیاسی و تدبیر عاقلانه همراه باشد. اگر قرار است وزیری جابه جا شود چرا درحین انجام سفر کاری باید این اتفاق رخ دهد.

نماینده اصفهان تصریح کرد: با این تصمیمات خلق الساعه دنیا هم به ما می خندد و می گویند هیچ ثباتی ندارند این برای نظام مطلوب نیست .این نوع عمل کردن بی اعتمادی به همراه دارد از طرفی هم امنیتی برای مسئولان باقی نمی گذارد.

رهبر گفت: دولت اعلام می کند که آقای متکی از برکناری خود مطلع بوده و سپس آقای متکی تکذیب می کند وقتی در دولت این تضاد و تناقض است چطور انتظار داریم در کل نظام به وحدت برسیم؟

وی ادامه داد: متاسفانه افرادی پیرامون رئیس جمهور هستند و تصمیم به برکناری مسئولان دیگر می گیرند که مشاوران خوبی برای آقای احمدی نژاد محسوب نمی شوند.

رئیس مجمع روحانیون مجلس گفت: من اگر جای آقای متکی بودم یک ساعت هم مسئولیت در تشکیلات دولت را قبول نمی کردم.

وی ادامه داد: این نحوه برکناری یعنی با بازی با حیثیت یک فرد. در گذشته هم چند وزیر صرفا به خاطر مخالفت با یک فرد خاص در دولت از سمت خود برکنار شدند و این وضعیت یک وضعیت هشدار برای رئیس جمهور است.

نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: از رئیس جمهور می خواهیم با مشاوران دلسوز و واقع بین مشورت کند روشی که هم اکنون در برکناری مسئولان در دولت رویه شده در عالم سیاست و مدیریت مطلوب نیست. ما در شرایط فعلی نیازمند حفظ آرامش در کشور هستیم مسئولان ما باید نسبت به کارهایی که برای خدمت رسانی در کشور می کنند مطمئن باشند نه اینکه همواره نگران باشند که شاید فردا نباشند.