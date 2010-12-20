چاه‌ های غیرمجاز آذربایجان غربی ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال ‌الدین ترابی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تشکیل شد، ‌اظهار داشت: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌ برداری در تیرماه سال جاری به تایید شورای نگهبان رسیده و در شهریور ماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شده که در حال حاضر در مرحله سپری کردن مدت زمان تهیه آیین‌ نامه اجرایی است.

وی بررسی تبعات منفی حفر و استفاده از چاه‌ های غیرمجاز، تشریح قانون کمیت‌ چاه‌های آب فاقد پروانه بهره ‌برداری از اهداف اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه عنوان کرد و بیان داشت: چاه‌ هایی در قالب اجرای این قانون دارای پروانه می‌شوند که قبل از سال 85 حفر شده ‌اند و در حریم دیگر چاه‌های مجاز قرار ندارد.

ترابی با بیان اینکه در صورت عدم احراز شرایط، این چاه‌ها پر می‌شوند، خاطرنشان کرد: در برنامه‌‌های این شرکت آماربرداری داریم و به کمک اطلاعات میدانی و عکس‌های ماهواره‌ ای این چاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

20 هزار حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی شناسایی شد

وی ادامه داد: از چهار سال گذشته،‌ گروه‌های گشت و بازرسی در این زمینه فعال شده‌ اند و در این راستا بیش از 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده که تمام این چاه‌های غیرمجاز چاه‌های نیمه عمیق هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در استان چاه عمیق غیرمجاز نداریم، افزود: سالانه بیش از 350 میلیون مترمعکب ‌آب از سفره های آب زیرزمینی به صورت غیرمجاز برداشت می شود.

ترابی با بیان اینکه میزان برداشت چاه‌های غیرمجاز، ‌یک سوم برداشت چاه‌های عمیق مجاز است، گفت: تمام چاه‌های غیرمجاز مورد بررسی قرار می‌گیرند و امکان دارد 70 درصد چاه‌های غیرمجاز شرایط صدور مجوز را داشته باشند.

معاون حوزه حفاظت و بهره‌ برداری از شرکت آب منطقه‌ ای آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته شش منطقه ممنوعه در استان تعیین شده است، اظهار داشت: این مناطق شامل دشت‌های کشمش‌ تپه، قالقاچی، دشت سلماس، ملکان، کهریز، دشت ارومیه و دشت خوی فیرورق است.

این مقام مسئول یادآورشد: بر این اساس در این منطقه اجازه بهره ‌برداری از آب برای مصارف کشاورزی پروانه بهره ‌برداری صادر نمی‌شود و در بخش صنعت و آب شرب نیز در قالب برنامه پنج ساله مجوز بهره ‌برداری مصرف صادر می‌شوند.

وی در ادامه با انتقاد از بالا بودن میزان پرت آب در کشور و استان گفت: متاسفانه در حال حاضر میزان راندمان آبیاری کشاورزی 32 درصد بوده این درحالی است که بیش از 92 درصد منابع آبی در این بخش صرف می شود.

ترابی فرهنگ سازی، استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز را از راه های حفاظت از منابع آب زیرزمینی اعلام کرد و گفت: رسانه ها و اصحاب جراید در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا کنند.

آذربایجان غربی با وجود اینکه دومین استان پرآب کشور محسوب می شود به دلیل کاهش نزولات آسمانی شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه و قرار گرفتن آن در وضعیت بحرانی است.