آرامش و پایداری در بازار گیلان برقرار است

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در 24 ساعت گذشته از شروع قانون هدفمند سازی یارانه ها، مشکل خاصی در کنترل و تنظیم بازار وجود نداشته و آرامش و پایداری دربازار استان برقرار است.

وی عنوان کرد: به جز موارد جزیی از تخلف که در زمینه افزایش قیمت حمل و نقل عمومی، مشکل خاصی در استان وجود ندارد.

رئیس بازرگانی گیلان با تاکید بر عدم افزایش قیمت حمل و نقل درون و برون شهری، اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی هرگونه افزایش کرایه حمل و نقل تخلف است و با متخلفان برخورد می شود.

وی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی اتحادیه تاکسی تلفنی های تحت پوشش سازمان بازرگانی مبنی برعدم افزایش قیمت کرایه حمل و نقل، گفت: براساس اعلام این اتحادیه تا اطلاع ثانوی افزایش قیمتی در کرایه حمل و نقل نخواهند داشت.

امینی یادآور شد: نظارت بر عملکرد تاکسی های درون شهری نیزازسوی شهرداری ها اعمال می شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی اصناف و بازاریان برای همکاری با دولت، افزود: همت و تلاش اصناف و بازاریان برای تنظیم بازار و همکاری آنان با این سازمان در ماههای گذشته، نشان از جدیت و آمادگی آنان برای اجرای هرچه بهتر این قانون دارد.

رئیس بازرگانی گیلان در اختیار گرفتن امور بازرسی و نظارت بر بازار از سوی اصناف را از اقدامات و تلاش خوب این حوزه در زمینه کنترل بازار عنوان کرد و بیان داشت: بازرسان مجمع امور صنفی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها فعالیت خوبی در حوزه بازرسی، رصد بازار، کسب اخبار و تحلیل مسائل مرتبط و ارائه گزارش آمادگی و کارآمدی خود را به منصه ظهور گذاشتند.

وی ادامه داد: طی 20 روز گذشته نیز بازرسان مجامع امور صنفی، با استقرار در میادین میوه وتره بار به دقت مواردی مانند نحوه صدور فاکتور، درصد رعایت سود خرید و فروش را کنترل و با متخلفان برخورد می کنند.

امینی خاطرنشان کرد: برای هماهنگی بیشتر اتحادیه های مختلف از جمله اتحادیه تاکسی تلفنی، خواربارفروشان و بنکداران و نانوایان نیز جلسات مختلفی با اعضای تحت پوشش خود برگزار کرده و این کار در هفته جاری نیز به صورت مستمر انجام می شود.