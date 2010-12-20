تروریستها بدون هماهنگی با ارتش پاکستان نمی توانند فعالیت کنند

دکتر حسین علایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم همکاری پاکستان برای اقدام مقتضی بر علیه گروهک تروریستی ریگی گفت: دولت فعلی پاکستان بسیار ضعیف بوده و از همین رو طی سالیان اخیر نیز القاعده و طالبان پاکستان به شدت رشد کرده اند و البته بخشی از این رشد مدیون حمایت های اطلاعاتی ارتش پاکستان است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هم اکنون بخش زیادی از قدرت در پاکستان در اختیار ارتش است گفت: این شرایط ، اوضاع نابهنجاری را برای مردم پاکستان به دنبال داشته و روز به روز مردم پاکستان تحت شرایط بدتری نسبت به قبل قرار می گیرند.

علایی با اشاره به وضعیت گروهک های تروریستی در پاکستان گفت: گروهک هایی مثل گروهک ریگی دوام و بقای خود را مدیون پاکستان هستند واگر از فضای این کشور استفاده نکنند نمی توانند درقبال ایران دست به چنین اقداماتی بزنند لذا جمهوری اسلامی باید وارد یک گفتگوی جدی با مسئولین پاکستانی شود.

وی تاکید کرد: ایران باید دریک فضای منطقی به آنها بقبولاند که اگر دولت پاکستان توان مواجهه وبازداشت اعضا این گروهک تروریستی را ندارد، اجازه دهد که ایران با همکاری نهاد های امنیتی این کشور دست به عملیات مشترک زده و ناتوانی دولت پاکستان در برخورد با تروریسم منطقه ای را جبران کند.

این تحلیلگر مسائل منطقه با اعلام این که چنین وضعیتی نباید ادامه داشته باشد گفت: برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست که هر از چند گاهی گروهی از آن سوی مرزهای کشور امنیت مردم بی گناه را به خطر انداخته و تعدادی از آنها را به شهادت برسانند.

وی در ادامه گفت: البته ایران می تواند از یک ظرفیت دیگر هم استفاده کرده و از طریق مجامع بین المللی، پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا مسئولان پاکستانی گروهک تروریستی ریگی را متلاشی یا اجازه دهند که ایران خود این اقدام را به انجام برساند.

حسین علایی در پایان افزود: خواسته بین المللی برای مبارزه با تروریسم را باید به ارتش پاکستان بقبولاند زیرا گروهک ریگی به سادگی و بدون هماهنگی با ارتش پاکستان نمی تواند در این کشور به فعالیت خود ادامه دهد.