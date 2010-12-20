افزایش انبارهای امداد و نجات در استان البرز از مشکلات می کاهد

﻿محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افزایش انبارهای امداد و نجات یک ضرورت است و در صورت تحقق این امر، بسیاری از مشکلات امدادرسانی به خودی خود حل خواهد شد و بخشی از موانع موجود نیز رفع می شود.

وی ادامه داد: از دستگاه های ذیربط می خواهیم که در خصوص کمک به افزایش انبارهای امداد و نجات در منطقه با هلال احمر همکاری کنند و زمینه های این افزایش در اسرع وقت فراهم شود تا شاهد ارتقای فعالیتها باشیم.

این مسئول بیان کرد: ظرفیت و پتانسیلهای امدادرسانی هلال احمر استان البرز بسیار بالاست و افزایش انبارهای امداد و نجات به شکوفایی هرچه بیشتر این پتانسیلها کمک می کند که این امر باید مد نظر قرار گیرد.

استانداری برای افزایش انبارهای امداد و نجات همکاری کند

وی عنوان کرد: از استانداری البرز می خواهیم که در راستای افزایش انبارهای یادشده به کمک هلال احمر استان بیایند و امکانات مورد نیاز برای عملی شدن این برنامه فراهم شود تا هلال احمر بتواند برنامه های امداد و نجات خود را به شکل مطلوبتری عملی کند.

منتظری افزود: در زمان بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه احتمالی در کشور، هلال احمر استان البرز با همه توان خود وارد عمل می شود و از امکانات و تجیهزات خود در این خصوص استفاده خواهد کرد.

این مسئول گفت: در مواقع عادی ممکن است متوجه اهمیت هلال احمر نباشیم اما به محض اینکه حادثه ای در یک نقطه به وقوع می پیوندند، نیروهای این نهاد وارد عمل می شوند و به فعالیتهای امدادرسانی می پردازد.

هلال احمر البرز توانایی امدادرسانی به بسیاری از نقاط را دارد

وی یادآور شد: هلال احمر استان البرز توانایی و امکان امدادرسانی به بسیاری از نقاط کشور را دارد که این امر به دلیل توان بالای امدادی این نهاد فراهم شده است.

منتظری خاطرنشان کرد: حتی یک پتو که نیروهای امدادی در زمان پس از بروز حوادث به مصدومان و آسیب دیدگان می دهند، اهمیت فراوانی دارد و دادن آن می تواند از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کند.