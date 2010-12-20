نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش جایگاه واقعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی ظهر دوشنبه در گردهمایی دبیران نظام پیشنهادات شهرستان و مناطق استان در گرگان، نظام پیشنهادات را به اتاق فکر تشبیه کرد و آن را جایی برای رصد افکار همکاران دانست تا آنها بتوانند ایده ها، افکار و نظرات خوبشان را ابراز کنند.

وی اظهار داشت: اولین انتظار ما هویت بخشی نظام پیشنهادات است تا بتواند خود را به اداره، همکاران و مدارس بشناساند تا به همکاران این احساس دست دهد، جایگاهی وجود دارد که منتظر این است نظرات و پیشنهادات نو و بدیع مان را دریافت کند.

قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل اموزش و پرورش گلستان گفت: باید برای رشد و ارتقاء نظام اداری، بهبود و اصلاح فرایند تلاش کنیم و کیفیت را در آموزش و پرورش مسئله اصلی قرار دهیم.

حسین آیت افزود: نظام پیشنهادات، نمادی از مشارکت کارکنان در سیستم از پایین به بالاست که کشور های پیشرفته ای چون ژاپن به آن افتخار می کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به ساختار کشور باید جایگاه مناسبی برای آن در کشور پیدا کنیم و با توجه به منابع موجود بتوانیم آنها را به خوبی در مسیر خودشان هدایت کنیم.



آیت گفت: بحث کارکنان در نظام پیشنهادات یک سرمایه است با توان فکری و علمی که می تواند منابع دیگر را به خوبی مدیریت کنند.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: همچنین رویکرد نظام پیشنهادات باید با رویکرد مسئله یابی باشد.

وی آسیب شناسی را در مدیریت استراتژیک گام اول دانست و شناخت نقاط قوت، شناخت نقاط ضعف، شناخت فرصت ها و شناخت تهدیدها را چهار مسئله مهم آن مطرح کردند.