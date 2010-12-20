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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش جایگاه واقعی ندارد

نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش جایگاه واقعی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش گلستان گفت: متاسفانه به دلایلی در این چند سال نظام پیشنهادات جایگاه واقعی خود را نداشته و در یک موقعیت انفعالی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی ظهر دوشنبه در گردهمایی دبیران نظام پیشنهادات شهرستان و مناطق استان در گرگان، نظام پیشنهادات را به اتاق فکر تشبیه کرد و آن را جایی برای رصد افکار همکاران دانست تا آنها بتوانند ایده ها، افکار و نظرات خوبشان را ابراز کنند.

وی اظهار داشت: اولین انتظار ما هویت بخشی نظام پیشنهادات است تا بتواند خود را به اداره، همکاران و مدارس بشناساند تا به همکاران این احساس دست دهد، جایگاهی وجود دارد که منتظر این است  نظرات و پیشنهادات نو و بدیع مان را دریافت کند.

قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل اموزش و پرورش گلستان گفت: باید  برای رشد و ارتقاء نظام اداری، بهبود و اصلاح فرایند تلاش کنیم و کیفیت را در آموزش و پرورش مسئله اصلی قرار دهیم.

حسین آیت افزود: نظام پیشنهادات، نمادی از مشارکت کارکنان در سیستم از پایین به بالاست که کشور های پیشرفته ای چون ژاپن به آن افتخار می کنند.
 
وی اظهار داشت: با توجه به ساختار کشور باید جایگاه مناسبی برای آن در کشور پیدا کنیم و با توجه به منابع موجود بتوانیم آنها را به خوبی در مسیر خودشان هدایت کنیم.
 
آیت گفت: بحث کارکنان در نظام پیشنهادات یک سرمایه است با توان فکری و علمی که می تواند منابع دیگر را به خوبی مدیریت کنند.
 
قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: همچنین رویکرد نظام پیشنهادات باید با رویکرد مسئله یابی باشد.
 
وی آسیب شناسی را در مدیریت استراتژیک گام اول دانست و شناخت نقاط قوت، شناخت نقاط ضعف، شناخت فرصت ها و شناخت تهدیدها را چهار مسئله مهم آن مطرح کردند.
کد مطلب 1213814

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