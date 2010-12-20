نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش جایگاه واقعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی ظهر دوشنبه در گردهمایی دبیران نظام پیشنهادات شهرستان و مناطق استان در گرگان، نظام پیشنهادات را به اتاق فکر تشبیه کرد و آن را جایی برای رصد افکار همکاران دانست تا آنها بتوانند ایده ها، افکار و نظرات خوبشان را ابراز کنند.
وی اظهار داشت: اولین انتظار ما هویت بخشی نظام پیشنهادات است تا بتواند خود را به اداره، همکاران و مدارس بشناساند تا به همکاران این احساس دست دهد، جایگاهی وجود دارد که منتظر این است نظرات و پیشنهادات نو و بدیع مان را دریافت کند.
قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل اموزش و پرورش گلستان گفت: باید برای رشد و ارتقاء نظام اداری، بهبود و اصلاح فرایند تلاش کنیم و کیفیت را در آموزش و پرورش مسئله اصلی قرار دهیم.
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