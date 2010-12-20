به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مسئولان ارشد دانشگاهی و آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی هیچ تأثیری ندارد. تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه این 3 دانشگاه منتشر می شود.
جدول تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر روی شهریه 3 دانشگاه شهریهای
|ردیف
|دانشگاه
|مسئول اعلام کننده
|تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر افزایش شهریه دانشجویان
|1
|پیام نور
|
فیصل حسنی
معاون اداری و مالی دانشگاه
|تأثیری ندارد
|2
|جامع علمی کاربردی
|
غلامرضا کریمی نژاد
معاون پشتیبانی دانشگاه
|تأثیری ندارد
|3
|غیردولتی غیرانتفاعی
|
ابوالفضل حسنی
|تأثیری ندارد
پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی درباره تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نتیجه ای در بر نداشت.
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