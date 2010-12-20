به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مسئولان ارشد دانشگاهی و آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه دانشگاههای پیام نور، جامع علمی کاربردی و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی هیچ تأثیری ندارد. تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه این 3 دانشگاه منتشر می شود.

جدول تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر روی شهریه 3 دانشگاه شهریه‌ای

ردیف دانشگاه مسئول اعلام کننده تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر افزایش شهریه دانشجویان 1 پیام نور فیصل حسنی

معاون اداری و مالی دانشگاه تأثیری ندارد 2 جامع علمی کاربردی غلامرضا کریمی نژاد

معاون پشتیبانی دانشگاه تأثیری ندارد 3 غیردولتی غیرانتفاعی ابوالفضل حسنی

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تأثیری ندارد

پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی درباره تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر روی شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نتیجه ای در بر نداشت.