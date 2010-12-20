همه کارگروه های هیئت دولت در سفر ریاست جمهوری به البرز تشکیل می شود

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: قرار بود سفر به استان البرز در قالب سفر به استان تهران در ایام ماه مبارک رمضان انجام شود که با درخواستی که در جلسه کارگروه فرهنگی استان تهران از صورت گرفت مقرر شد این سفر به صورت مجزا انجام گیرد.

آجرلو در ادامه افزود: با موافقت رئیس جمهور و دستور فوری و مستقیم وی هیچ گونه مصوبه ای در این کارگروه برای استان البرز به تصویب نرسید و اتخاذ تصمیمات به سفر دکتر احمدی نژاد به صورت مجزا از استان تهران به این منطقه محول شد.

وی تاکید کرد: در سفر سوم فعالترین بخش در هیئت دولت کارگروه فرهنگ و هنر است که با توجه به درخواستی که در این زمینه تقدیم رئیس جمهوری شد و نیز با همکاری و برنامه ریزی استانداری برای تعیین چالش ها و نیازهای استان البرز مقرر شد هیئت دولت در تمامی بخش ها در این سفر فعال شده و اقدام نماید.

وزیران به شهرهای اقماری سفر می کنند

این نماینده در ادامه به حضور وزیران در شهرهای اقماری و شهرستان های استان اشاره کرد و اعلام کرد: با توجه به درخواست های فرمانداران و مدیران سفر وزیران به مناطق و شهرستان های استان تعیین شده است.

آجرلو خاطرنشان کرد: بر این اساس وزیر دادگستری به شهرستان طالقان،‌ وزیر بهداشت به اشتهارد،‌ وزیر کشور به شهرهای اقماری و کمالشهر سفر کرده و از این مناطق بازدید خواهند داشت.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده وزیر صنایع با افتتاح جاده نجم آباد به اشتهارد به شهرک صنعتی اشتهارد می رود و از شهرستان نظرآباد نیز دیدن می کند.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر نیرو به دلیل اهمیت مسئله آب در ساوجبلاغ خبر داد و یاد آور شد: وزیر آموزش و پرورش نیز با افتتاح چندین پروژه اداره کل در این اداره مستقر می شود.

برخی وزیران چهارشنبه را در کرج می مانند

فاطمه آجرلو در پاسخ به این سوال که آیا سفر ریاست جمهوری به البرز دو روزه خواهد بود گفت: به دلیل سفر ریاست جمهور به ترکیه این سفر یک روزه می باشد اما برخی وزرا برای ادامه روند پی گیری هایشان روز چهارشنبه را نیز در استان می مانند.

وی تاکید کرد: تمامی تلاش ما در این سفر بر فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه واقعی و رفع موانع پیشرفت استان انجام خواهد گرفت.