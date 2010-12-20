کاهش 78 درصدی میزان بارندگی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معصوم رضایی لک ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: در سه ماهه آبی امسال میزان بارندگی استان 26.2 میلیمتر بود که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال 78 درصد و در مقایسه با دراز مدت در 33 سال گذشته 75 درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان مذکور میزان بارندگی در شمال استان 28 میلیمتر بود که این میزان در مقایسه با مدت زمان سال قبل با 55 میلیمتر، 49 درصد کاهش و در مقایسه با درازمدت 33 سال گذشته 56 درصد کاهش یافته است.

رضایی لک میزان بارندگی در سه ماهه آبی سال جاری 23.1 میلیمتر اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان به ترتیب در مقایسه با سال گذشته و در درازمدت 33 سال قبل 83 و 80 درصد کاهش داشته است.

مشاور امور حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ادامه همچنین از کاهش 83 درصد میزان بارندگی سه ماهه آبی امسال در جنوب استان خبرداد و گفت: در مدت زمان مذکور 25.7 میلیمتر بارندگی روی داده که در مقایسه با درازمدت 33 سال گذشته نیز 79 درصد کاهش نشان می دهد.

این مقام مسئول کل منابع آبی موجود در پشت شش سد بزرگ در حال آبیاری استان را 623 میلیون متر مکعب عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان سال گذشته 740 میلیون متر مکعب بود که به دلیل خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی کاهش یافته است.

رضایی لک ظرفیت سدهای مذکور در در مجموع هزار و 363 میلیون متر مکعب ذکر کرد.