توانمندسازی مددجویان مهمترین راهکار برای کاهش فقر اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر دوشنبه در نشست کمیته امور فرهنگی و اجتماعی ستاد محرومیت زدایی ایلام افزود: باید با شناسایی استعدادهای مددجویان زمینه شکوفایی آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: باید در راستای ارتقا وضعیت جامعه زمینه استقلال مالی مددجویان از طریق اجرای طرحهای خودکفایی برای مددجویان دستگاه های حمایتی فراهم شود.

رستمی به برنامه های فرهنگی و اجتماعی این سازمان اشاره کرد و گفت: این سازمان علاوه بر ارائه خدمات حمایتی برنامه های فرهنگی مختلفی از جمله جشنواره تئاتر و مسابقات و جشنواره های قرآنی را برای مددجویان اجرا کرده است.

رستمی با ذکر اینکه هم اینک بیش از 25 هزار مددجوی مستمری بگیر این سازمان هستند، گفت: علاوه بر این 80 هزار نفر در استان در بخشهای مختلف از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

مدیرکل سازمان بهزیستی ایلام گفت: توانمندسازی مددجویان مهمترین راهکار برای کاهش فقر اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی آنها است.

در این نشست شرکت کنندگان پیرامون توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای مددجویان با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.