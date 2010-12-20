ستاد ارتباط مردمی وزارت علوم در پردیس کشاورزی کرج مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با سفر سوم دولت به البرز وزرا و نمایندگان دستگاههای مختلف برای ملاقات با مردم و پاسخگویی به آنان در دستگاههای مربوط حاضر می شوند.

در این راستا با توجه به اینکه کلانشهر کرج نیز چندین دانشگاه بزرگ را در خود جای داده است، شمار زیادی از دانشجویان نیز در مقاطع مختلف رشته های تحصیلی در این مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند که مطالبات و مشکلات خود را نیز دارند.

دانشگاه تربیت معلم، پردیس هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور در چند واحد و مرکز علمی کاربردی و ... از جمله مراکز دانشگاهی البرز به شمار می رود.

دانشجویان این مراکز می توانند برای پیگیری مشکلات و مطالبات خود به ستاد ارتباطات مردمی وزارت علوم که با حضور وزیر علوم یا معاون تام الاختیار وی برگزار می شود به محل استقرار این ستاد در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج مراجعه کنند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، خیابان دانشکده واقع است و ستاد فوق از ساعت 8 صبح فردا سه شنبه پاسخگوی نیاز مراجعان است.