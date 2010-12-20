  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

کشف و پلمپ 346 دستگاه بی سیم/ 12 دستگاه بی سیم تاکی واکی ضبط شد

کشف و پلمپ 346 دستگاه بی سیم/ 12 دستگاه بی سیم تاکی واکی ضبط شد

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر نظارت بر شبکه های رادیویی و تجهیزات طیف فرکانس از کشف و پلمپ تعداد 346 دستگاه بی سیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زمانی سرپرست اداره کل منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حوزه نظارت بر شبکه های رادیویی تعداد 1158 دستگاه بی سیم اندازه گیری شده که از این تعداد 575 دستگاه بی سیم دستی، 358 دستگاه بی سیم متحرک و 52 دستگاه بی سیم ثابت است.

وی با اشاره به شناسایی و ضبط تعداد 12 دستگاه بی سیم تاکی واکی و تعداد 2 دستگاه تلفن غیرمجاز در مورد دیگر دستگاههای پلمپ شده در حوزه شناسایی و جمع آوری شبکه ها و ایستگاههای رادیویی گفت: تعداد 346 دستگاه بی سیم پلمپ شده که از این تعداد 5 دستگاه بیسیم ثابت، 113 دستگاه بی سیم متحرک و تعداد 85 دستگاه بی سیم دستی و 15 دستگاه تلفن بیسیم و تعداد 128 دستگاه آنتن نانو بوده است.
 
سرپرست اداره کل منطقه شمال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تعداد 34 دستگاه بیسیم گشایش پلمپ شده و 1 شبکه غیر مجاز نیز بازرسی شده در مورد نظارت بر شبکه های ارتباطی از جمله شرکتهای دارای تجهیزات طیف گسترده افزود: تعداد 5 شرکت دارای تجهیزات طیف گسترده شبکه های ارتباطی نیز مورد نظارت قرار گرفته اند.
کد مطلب 1213825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها