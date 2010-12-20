170 دانشگاه کشور همایش حجاب و عفاف برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام حسن ملک محمدی ظهر دوشنبه در همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی در دانشگاه سمنان گفت: برنامه وزارت علوم برگزاری همایش عفاف و حجاب در بخش ها و ابعاد مختلف است.
به گفته وی، دانشجویان باید توجه داشته باشند که مقوله حجاب و عفاف یکی از مقولات جامع و کاربردی مطرح در جامعه است که به طور مستقیم و غیرمستقیم تمام افراد جامعه با آن در ارتباطند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله حجاب ارتباط مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع دارد.
وی با اشاره به اینکه حجاب و عفاف ریشه در آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) دارد، اظهار داشت: توجه به عفاف و حجاب یک معروف در جامعه محسوب می شود.
همچنین نمایشگاه عکس "ریحانه" با هدف بررسی سیر تاریخی پوشش و حجاب در ایران در حاشیه این همایش دایر شده است.
اهدای بسته های فرهنگی و خلاصه کلیه مقالات به صورت لوح فشرده و مکتوب به شرکت کنندگان از دیگر برنامه های اجرایی این همایش است.
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