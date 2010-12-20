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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

ملک محمدی:

170 دانشگاه کشور همایش حجاب و عفاف برگزار می کنند

170 دانشگاه کشور همایش حجاب و عفاف برگزار می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: نماینده دامغان در مجلس گفت: همایش حجاب و عفاف در 170 دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم در کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام حسن ملک محمدی ظهر دوشنبه در همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی در دانشگاه سمنان گفت: برنامه وزارت علوم برگزاری همایش عفاف و حجاب در بخش ها و ابعاد مختلف است.

به گفته وی، دانشجویان باید توجه داشته باشند که مقوله حجاب و عفاف یکی از مقولات جامع و کاربردی مطرح در جامعه است که به طور مستقیم و غیرمستقیم تمام افراد جامعه با آن در ارتباطند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله حجاب ارتباط مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع دارد.

وی با اشاره به اینکه حجاب و عفاف ریشه در آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار(ع) دارد، اظهار داشت: توجه به عفاف و حجاب یک معروف در جامعه محسوب می شود.

همچنین نمایشگاه عکس "ریحانه" با هدف بررسی سیر تاریخی پوشش و حجاب در ایران در حاشیه این همایش دایر شده است.

اهدای بسته های فرهنگی و خلاصه کلیه مقالات به صورت لوح فشرده و مکتوب به شرکت کنندگان از دیگر برنامه های اجرایی این همایش است.

کد مطلب 1213827

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