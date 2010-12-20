به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اعلام قیمت جدید فروش گاز طبیعی، محاسبه گاز بهای مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به صورت منطقه ای و شهرستانی محاسبه می‌شود.

در حال حاضر قیمت کف فروش گاز طبیعی به دهکهای اول و دوم جامعه مصرف حدود 100 تا 130 ریال به ازای هر متر مکعب است که این قیمت به 300 ریال افزایش می یابد.

از سوی دیگر، متوسط قیمت گاز دهکهای سوم تا پنجم مصرف حدود 700 ریال به ازای هر متر مکعب تعیین شده است.

با اعمال این قیمتهای جدید بهای گاز، مشترکان دهک اول و دوم 2.5 برابر و قیمت گاز مشترکان سوم تا پنجم حدود پنج برابر می‌شود.

در حال حاضر قیمت گاز طبیعی مشترکان در سه گروه خانگی- تجاری، گروه عمومی شامل کسب، خدمات، مراکز آموزشی، مساجد، نانوایی ها، اماکن و تاسیسات دولتی، گروه صنعتی شامل پالایشگاه‌های نفت، صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌ها و کشاورزی مورد محاسبه قرار می گیرد که نرخ هر یک از این گروه‌ها با یکدیگر متفاوت است.

هم اکنون قیمت پایه فروش گاز به بخش خانگی- تجاری 100 تا 130 ریال، مراکز آموزشی، مدارس و سازمان بهزیستی 90 ریال، بخش کسب و خدمات 250 ریال، مساجد و حسینینه ها 90 ریال، نانوایی ها 48.75 ریال، اماکن و تاسیسات دولتی 90 ریال، واحدهای صنعتی، هتل و مسافرخانه ها 158.5 ریال، پالایشگاه‌های نفت و تلمبه خانه های دولتی 158.5 ریال، صنایع پتروشیمی 158.5 ریال، نیروگاه‌ها 49.3 ریال، بخش کشاورزش و دامپروری 158.5 ریال محاسبه می شود.

جدول قیمت فعلی گاز دیف نوع مصرف نوع مشترک قیمت پایه گاز قبل هدفمندی 1 خانگی خانگی 100 تا 130 ریال 2 عمومی کسب و خدمات 250 ریال 3 عمومی آموزشی، پزوهشی، مدارس و اماکن مذهبی، 90 ریال 4 عمومی مساجد، حسینیه ها، مهدیه ها 90 ریال 5 عمومی نانوایی سنتی، گرمابه 48.75 ریال 6 عمومی اماکن و تاسیسات دولتی 690 ریال 7 صنعتی هتل، مسافرخانه و واحدهای صنعتی 158.5 ریال 8 صنعتی پالایشگاههای نفت دولتی 158.5 ریال 9 صنعتی پتروشیمی کود اوره 158.5 ریال 10 صنعتی نیروگاه ها 49.3 ریال 11 صنعتی کشاورزی- دامپروری 158.5 ریال

در همین حال، جواد اوجی معاون وزیر نفت اخیرا با تاکید بر اینکه قیمت گاز مصرفی مشترکان خانگی - تجاری همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت منطقه ای - شهرستانی محاسبه خواهد شد، گفته است: پیش از اجرای این قانون قیمت گاز مشترکان به صورت استانی محاسبه می شد اما در روش جدید این محاسبه به صورت شهرستانی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر از نظر آب و هوایی کشور به پنج منطقه تقسیم بندی شده است، تاکید کرده است: همچنین گازبهای مشترکان از نظر ایام سال در دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم و برای دامنه مصرف گاز 12 پله تعریف شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در شرایط فعلی حدود 75 درصد مشترکان مطابق با الگوهای تعیین شده گاز مصرف می کنند، یادآور شده است: پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف گاز طبیعی ایران در بخش خانگی- تجاری حدود 20 تا 25 درصد کاهش یابد.

آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که 75 درصد مصرف گاز طبیعی مشترکان مطابق با الگوهای تعریف شده است، این در حالی است که در شرایط فعلی تنها 30 درصد مصرف گاز طبیعی ایران به 10 تا 15 درصد مشترکان پر مصرف اختصاص یافته است.