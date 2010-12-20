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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

کاهش 19.5 مگاواتی اوج بار مصرف برق در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: میزان کاهش پیک بار ناشی از اقدامات مدیریت مصرف برق که با مشارکت کلیه مشترکین استان در تابستان امسال حاصل شد بیش از 19.5 مگاوات است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: کاهش پیک بار متاثر از جلب مشارکت مشترکان کشاورزی 0.7 مگاوات است.

وی افزود: مقدار کاهش پیک بار ناشی از همکاری صنایع مربوط به اجرای طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه در تابستان سال جاری و بکارگیری دیزل ژنراتورها 15.7 مگاوات می باشد.

وی به جمع آوری لامپ های پرمصرف کم بازده مشترکین تجاری اشاره کرد و گفت: با جمع آوری بالغ بر 6 هزار شعله لامپهای پرمصرف اصناف، به مقدار 2.6 مگاوات صرفه جویی حاصل شده است.

موسوی زاده اذعان داشت: اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی هایی که در زمینه های مختلف و در سطح استان اجرا شده، به میزان0.5 مگاوات در کاهش پیک بار تاثیر گذار بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تصریح کرد: سهمیه کاهش پیک بار سال 89 در استان سمنان که از سوی شرکت توانیر تعیین شده 5.7  مگاوات بوده که با تلاش های ارزشمند کارکنان این شرکت و همکاری مشترکان، این میزان تا 19.5 مگاوات تحقق یافته است.

وی از حسن اهتمام و همکاری های مشترکین با صنعت برق استان تقدیر کرد و گفت: همه باید در جهت تداوم بهره گیری صحیح و بهینه از انرژی برق تلاش کنیم.

کد مطلب 1213832

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