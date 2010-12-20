کاهش 19.5 مگاواتی اوج بار مصرف برق در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: کاهش پیک بار متاثر از جلب مشارکت مشترکان کشاورزی 0.7 مگاوات است.

وی افزود: مقدار کاهش پیک بار ناشی از همکاری صنایع مربوط به اجرای طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه در تابستان سال جاری و بکارگیری دیزل ژنراتورها 15.7 مگاوات می باشد.

وی به جمع آوری لامپ های پرمصرف کم بازده مشترکین تجاری اشاره کرد و گفت: با جمع آوری بالغ بر 6 هزار شعله لامپهای پرمصرف اصناف، به مقدار 2.6 مگاوات صرفه جویی حاصل شده است.

موسوی زاده اذعان داشت: اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی هایی که در زمینه های مختلف و در سطح استان اجرا شده، به میزان0.5 مگاوات در کاهش پیک بار تاثیر گذار بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تصریح کرد: سهمیه کاهش پیک بار سال 89 در استان سمنان که از سوی شرکت توانیر تعیین شده 5.7 مگاوات بوده که با تلاش های ارزشمند کارکنان این شرکت و همکاری مشترکان، این میزان تا 19.5 مگاوات تحقق یافته است.

وی از حسن اهتمام و همکاری های مشترکین با صنعت برق استان تقدیر کرد و گفت: همه باید در جهت تداوم بهره گیری صحیح و بهینه از انرژی برق تلاش کنیم.