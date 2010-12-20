اسامی آثار بخش چشم انداز جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اسامی 20 نمایش راه یافته به بخش چشم انداز بدون اولویت به این ترتیب است:"ورود آقایان ممنوع"نوشته آرش عباسی به کارگردانی کتایون فیض مرندی از تهران،"ابرهای پشت پنجره" ( با اقتباسی از فدریکو گارسیا لورکا ) نوشته و کارگردانی رضا گوران از تهران، "جیره بندی پر خروس » نوشته و کارگردانی علی نرگس نژاد از تهران،"شن" نوشته و کارگردانی کتایون حسین زاده از تهران، "اینجا چراغی روشن بود" نوشته و کارگردانی علی موسویان از تهران.

همچنین نمایش های "مه آلود مثل یک شب" نوشته رضا گشتاسب به کارگردانی فرشاد منظوفی نیا از تهران، "لابی" نوشته آرش عباسی به کارگردانی بیتا الهیان از تهران،" نام من زویاست و این داستان زندگی من است" نوشته آرزو ریاحی فارسانی به کارگردانی فرشید بزرگ نیا از فارسان، "درباره ماهان" نوشته و کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از تبریز،"بت آذری" نوشته و کارگردانی مجید واحدی زاده از اردبیل دیگر آثار پذیرفته شده در بخش چشم انداز هستند.

همچنین اسامی ده عنوان نمایش از آثار پذیرفته شده در بخش چشم انداز این جشنواره که مشروط به اصلاحات کیفی هستند به این ترتیب اعلام شد: "اتاق تاریک" نوشته و کارگردانی چیستا یثربی از تهران،"اندر حکایت بلدیه اصفهان"نوشته اردشیر صالح پور به کارگردانی عظیم موسوی از تهران،"ملاقات" نوشته فارس باقری به کارگردانی غلامرضا یاری از تهران، "فاوست" نوشته و کارگردانی حمید رضا نعیمی از تهران،"دیوار" نوشته شهرام کرمی به کارگردانی فرهاد شریفی از تهران.

"سوکاریس"نوشته عباس عبدا... زاده به کارگردانی حمیدرضا فلاحی از تهران،"مرثیه خواب" نوشته محمد حاتمی- محمد لاریجانی به کارگردانی محمد حاتمی از تهران، "بچه آدم بدو" نوشته و کارگردانی علی عابدی از تهران، "مردی که ... " (با اقتباس از پیتر بروک) نوشته و کارگردانی وحید رهبانی از تهران،"خطر مجسمه عبید جدی است" نوشته عزت ا... مهرآوران به کارگردانی مریم کاظمی از تهران. لازم به ذکر است موارد اصلاحی متعاقبا توسط دبیرخانه به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

همچنین شورای عالی انتخاب بیست ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 3 نمایش "بیا کمی تاب بخوریم" نوشته محمد چرم شیر به کارگردانی آروند دشت آرای از تهران،"نامه هایی به تب" نوشته محمد چرم شیر به کارگردانی سیامک احصایی از تهران،"خداحافظی نکن" نوشته فارس باقری به کارگردانی مسعود طیبی از تهران را به منظور شرکت در بخش میهمان یا جنبی جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه جشنواره معرفی کرده است.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری محمد حیدری از 16 بهمن تا 1 اسفند ماه در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.

