دادگاه ترور حریری هر حکمی بدهد مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر وهیئت همراه، با اشاره به اهمیت امنیت در منطقه بویژه منطقه خلیج فارس تأکید کردند: امنیت در منطقه خلیج فارس تبعیض پذیر نیست زیرا اگر منطقه امن باشد، همه کشورهای منطقه از آن سود خواهند برد ولی اگر امنیت منطقه خدشه دار شود، همه کشورهای این منطقه نیز نا امن و متضرر خواهند شد.

رهبر انقلاب اسلامی، روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر را خوب ارزیابی و خاطرنشان کردند: این روابط باید روز به روز گسترش یابد زیرا به نفع دو کشور و منطقه است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اظهار گلایه از برخی کشورهای منطقه که متوجه اهمیت بالای امنیت درمنطقه خلیج فارس نیستند، افزودند: متأسفانه امریکاییها وصهیونیستها نیز به ذهنیت این کشورها ومتوجه نبودن آنها به اهمیت امنیت منطقه، دامن می زنند.

ایشان همچنین موضوع وحدت شیعه و سنی در منطقه را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: شیعیان و اهل سنت منطقه سالهای متمادی درکنار یکدیگر با صفا و صمیمیت زندگی کرده اند اما برخی تلاش دارند تا این فضای صمیمی را از بین ببرند و برخی اختلافهای عقیدتی شیعه و سنی را به یک اختلاف اجتماعی تبدیل کنند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متأسفانه در هر دو طرف نیز افرادی متعصب و مزدور وجود دارند که باید این موضوع هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ امنیتی کنترل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان امیر قطر درخصوص اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور رأی دادگاه ترور رفیق حریری، خاطرنشان کردند: این دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هرحکمی بدهد، مردود است وامیدواریم طرفهای تأثیر گذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود.

ایشان با تأکید بر اینکه توطئه در لبنان به نتیجه نخواهد رسید، افزودند: ما به بهبود اوضاع منطقه بسیار امیدواریم.

دراین دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با اشاره به روابط بسیار خوب ایران و قطر، آن را در منطقه الگو و نمونه خواند و افزود: مواضع سیاسی دو کشور همواره نزدیک به یکدیگر بوده است و امیدواریم روابط دو کشور در زمینه های دیگر نیز بیش از پیش تقویت شود.

وی، امنیت منطقه و همچنین وحدت شیعه و سنی را دو موضوع بسیار مهم خواند و با اشاره به اوضاع لبنان گفت: برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و ما تلاش می کنیم با کمک کشورهای منطقه،از این فتنه جلوگیری و براساس مصلحت منطقه عمل شود.