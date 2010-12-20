جشن تکمیل خانه های بهداشت کشور تا پایان سال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا در گردهمایی معاونان بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور افزود: اجرای هرچه بیشتر و بهتر نظام ارجاع از اولویتهای وزارت بهداشت است و از کارهای ارزنده نظام سلامت در سالجاری است.

وی محور نظام سلامت سیستم شبکه و نظام ارجاع و پزشک خانواده است که با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرها و روستاها کاستی های درمانی برطرف خواهد شد.

مصداقی نیا یادآور شد: در طرح نظام ارجاع رضایتمندی مردم مورد تاکید قرار دارد واین طرح موجب دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت می باشد.

معاون وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری جشن تکمیل خانه های بهداشت در سراسر کشور بر پا می شود.