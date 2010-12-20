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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد:

جشن تکمیل خانه های بهداشت کشور تا پایان سال برگزار می شود

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، از برگزاری جشن تکمیل خانه های بهداشت در کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا در گردهمایی معاونان بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور افزود: اجرای هرچه بیشتر و بهتر نظام ارجاع از اولویتهای وزارت بهداشت است و از کارهای ارزنده نظام سلامت در سالجاری است.

وی محور نظام سلامت سیستم شبکه و نظام ارجاع و پزشک خانواده است که با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرها و روستاها کاستی های درمانی برطرف خواهد شد.

مصداقی نیا یادآور شد: در طرح نظام ارجاع رضایتمندی مردم مورد تاکید قرار دارد واین طرح موجب دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت می باشد.

معاون وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری جشن تکمیل خانه های بهداشت در سراسر کشور بر پا می شود.

کد مطلب 1213837

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