یک درصد سرانه آموزش و پرورش استان مرکزی به پژوهش سراها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دولت نهم و دهم به امر پژوهش، گفت: دانش آموزان باید به نحوی هدایت شوند که اهداف ما در برنامه تحقق پیدا کند زیرا دولت با افزایش اعتبارات خود در مجموعه آموزش و پرورش نشان داده است که اهتمام ویژه‌ای به مقوله تعلیم و تربیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه مربیان باید پاسخگوی نیازهای متنوع عاطفی، فکری و آموزشی دانش‌آموزان باشند تصریح کرد: باتوجه به هجمه شدید رسانه‌های نظام سلطه، مربیان برای پاسخگویی به نیازها و سئوالات روز دانش آموزان باید مجهز به علم و ابزارهای روز دنیا باشند.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه انسانها زمانی که به سمت تعالی حرکت می کنند نیاز به برنامه دارند، اظهار داشت: در استراتژی، نیاز به برنامه ای است که اگر روزی ما نبودیم، تداوم برنامه تضمین داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان مرکزی از ضریب هوشی بالایی بهره مند هستند لذا آموزش و پروش عالی از حقوق مردم این خطه به شمار می آید، تصریح کرد: احداث 60 سالن ورزشی با مشارکت استان به نسبت مساوی، احداث، تجهیز و تعمیر 250 نمازخانه در مدارس سطح استان، احداث 15 استخر شنا در سطح استان از جمله مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان مرکزی به شمار می آید.