به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شهر کتاب، دوره آموزشی شناخت فوکو زیر نظر دکتر امیرعلی نجومیان و با هدف معرفی میشل فوکو، از مهم‌ترین تاریخ‌نگاران و فیلسوفان جهان معاصر و با محوریت تشریح مفاهیم کلیدی نظریه وی مانند دیرینه‌شناسی، تبارشناسی، گفتمان و دانش و بررسی دقیق یک به یک آثار ترجمه‌ شده او به فارسی برگزار می‌شود.

نقدهای وارد شده بر آرای فوکو، میراث تفکر او و نیز نقد چند فیلم سینمایی با رویکرد فوکویی از دیگر برنامه‌های این دوره آموزشی خواهد بود.

علاقه‌مندان به شرکت در دوره آموزشی "شناخت فوکو" که از هجدهم بهمن ماه، در ده جلسه و در روزهای دوشنبه، از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود، می‌توانند تا 11 دی ماه در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفنهای ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.