  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

دوره‌ آموزشی "شناخت فوکو" برگزار می‌شود

دوره‌ آموزشی "شناخت فوکو" برگزار می‌شود

دوره‌ آموزشی "شناخت فوکو" با حضور دکتر امیرعلی نجومیان در شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شهر کتاب، دوره آموزشی شناخت فوکو زیر نظر دکتر امیرعلی نجومیان و با هدف معرفی میشل فوکو، از مهم‌ترین تاریخ‌نگاران و فیلسوفان جهان معاصر و با محوریت تشریح مفاهیم کلیدی نظریه وی مانند دیرینه‌شناسی، تبارشناسی، گفتمان و دانش و بررسی دقیق یک به یک آثار ترجمه‌ شده او به فارسی برگزار می‌شود.

نقدهای وارد شده بر آرای فوکو، میراث تفکر او و نیز نقد چند فیلم سینمایی با رویکرد فوکویی از دیگر برنامه‌های این دوره آموزشی خواهد بود.

علاقه‌مندان به شرکت در دوره آموزشی "شناخت فوکو" که از هجدهم بهمن ماه، در ده جلسه و در روزهای دوشنبه، از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود، می‌توانند تا 11 دی ماه در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفنهای ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.

کد مطلب 1213840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها