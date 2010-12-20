به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد دانش در نشست هم اندیشی این مراسم که با حضور جمعی از اصحاب رسانه، مدیر کل روابط عمومی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و قائم مقام حوزه هنری استان تهران برگزار شد، گفت: هدف اصلی برگزاری جشن بزرگ رسانه‌های سینمایی ایران انسجام کلیه رسانه‌های سینمایی کشور است ما در رسانه ها شاخصه‌های مختلف خبری داریم، شاید در خیلی از بخش‌ها پتانسیل برگزاری تشکیلات مستقل موجود است و ما در نظر داریم این همبستگی و انسجام را ایجاد کنیم تا بتوانیم نظر و دیدگاه مستقل رسانه‌های سینمایی را در رابطه با اتفاقات سینمایی و جشنواره‌ها ارائه دهیم.

دانش در ادامه افزود: در اولین نشست هم‌اندیشی که صبح امروز برگزار شد، مقرر شد سیاست‌گذاری و روند اجرایی برگزاری جشن رسانه‌های سینمایی ایران توسط نمایندگان رسانه‌های مشخص و معین شود. سعی داریم تا نظر تمامی رسانه‌ها را در خصوص این جشن بدانیم و پیشنهادات آنها را مد نظر قرار دهیم.

این جشن با حمایت حوزه هنری استان تهران و مشارکت کلیه رسانه‌های سینمایی ایران برگزار خواهد شد.