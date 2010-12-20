158 میلیارد ریال اعتبار به آبفار خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکـابادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در این اداره کل، اظهار داشت: در مرحله نخست اختصاص اعتبارات از بخش تمــلک دارایی ‌ها برای 50 پروژه اعتباری بالغ بر 69 میلیارد و 427 میلیــون ریــال اخـتـصـاص یـافـتـه اسـت.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه تا کنون 75 درصد اعتبار فوق به میزان 52 میلیارد ریال ابلاغ شــده است، افزود: پــروژه‌ هــای ایــن بخش به طور میانگین بالای 85 درصد پیشرفت دارند.

بسکـابادی اضافه کرد: در مرحله دوم با مساعدت و پیگیری های انجام شده بالغ بر 60 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار خشکسالی در غالب 46 پروژه خشکسالی ابلاغ شده که در حال مبادله موافقت‌ نامه است.

وی با اشاره به تفکیک اعتبار شهرستان‌ ها، تصریح کرد: از محل اعتبارات خشکسالی دو میلیارد و 500 میلیون ریال به بشرویه، 11 میلیارد ریال به بیرجند، سه میلیارد و 700 میلیون ریال به فردوس، سه میلیارد و 800 میلیون ریال به سرایان، 12 میلیارد ریال به سربیشه، 20 میلیارد ریال به فردوس و چهار میلیارد ریال به درمیان اختصاص یافته است.

بسکابادی به ابلاغ مرحله سوم اعتبارات از محل کمک به زیان آب و فاضلاب کشور اشاره کرد و ادامه داد: قیمت آب مصرفی روستاها یک سوم شهرها و قیمت تمام شده آب در روستاها نیز نسبت به شهرها بسیار بالا است، به طوری که از 695 تومان قیمت تمام شده برای هرمتر مکعب آب روستایی تنها 43 تومان دریافت می ‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراســان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از 43 درصد مشترکان آب روستایی استان از مجموع 87 هزار مشترک، آب رایگان مصرف می ‌کنند، گفت: این امر موجب زیان آب و فاضلاب روستایی شده، که در این راستا 28 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته که 60 درصد آن تحقق یافته است.