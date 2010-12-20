عدالت در زمین فوتبال دفن شد

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، با اشاره به اینکه داور بازی مس کرمان و ذوب آهن اصفهان حق تیم کرمان را از بین برد از رئیس سازمان تربیت بدنی خواست شخصا در این خصوص وارد شود و جلوی حق کشی آشکاری که در این بازی شد را بگیرد.

وی تصریح کرد: رئیس سازمان تربیت بدنی باید در این مورد خاص وارد میدان شود و نگذارد به همین راحتی و جلوی چشم میلیونها بیننده تلویزیونی کسی که باید عدالت را در زمین مسابقه اجرا کند در کمال تعجب عدالت را در زمین فوتبال دفن کند.

کرمی خاطرنشان کرد: با تمام توان نمایندگان و مسئولان استان کرمان پیگیر این مسئله هستند و باید مطابق قوانین فیفا حق تیم مس کرمان برگردانده شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درحالی که گل تیم مس توسط داور پذیرفته شده بود به راحتی و پس از مسائلی که همه تماشاگران دیدند، رای داور تغییر کرد و حتی پنالتی تجدید نشد که بسیار باعث تعجب است.

وی ادامه داد: این حرکتی بسیار زشتی بود که در ورزش سابقه نداشت و از همه مسئولان می خواهم به صورت عادلانه این مورد را پیگیری کنند.

کرمی گفت: رئیس سازمان تربیت بدنی نباید اجازه دهد با احساسات هوادارن فوتبال تیم مس کرمان به همین سادگی بازی شود.

در بازی مس کرمان و ذوب آهن اصفهان پس از اینکه داور این دیدار ضربه پنالتی که تیم مس وارد دروازه تیم اصفهانی کرد را صحیح اعلام کرد در کمال تعجب و پس از ورود مربیان تیم ذوب آهن به زمین مسابقه گل را مردود اعلام کرد و حتی اجازه ضربه مجدد را نداد.

این درحالی بود که به دلیل وقت اضافه بسیار زیادی که در نیمه دوم این بازی گرفته شده بود و پس از اخراج یکی از بازیکنان مس و دادن چند کارت زرند به بازیکنان مس درنهایت تیم اصفهانی دروازه تیم مس را باز کرد.

این مسئله موجب اعتراض شدید مسئولان استان کرمان، نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت فوتبال کرمان و باشگاه صنعت مس و همچنین تاثر شدید هوادارن فوتبال در استان کرمان شده است.