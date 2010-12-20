نماینده لهستان به دیدار نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان امروز دوشنبه در سالن الغرافه دوحه قطر برگزار شد که طی آن "اسکرا"ی لهستان در سه گیم متوالی و با نتایج 27 بر 25، 25 بر 18 و 25 بر 15 بولیوار آرژانتین را شکست داد و به مرحله نهایی این رقابت‎ها صعود کرد.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان ساعت 18:30 (به وقت تهران) امروز میان دو تیم پیکان ایران و ترنتینو از ایتالیا برگزار می‎شود. پیکان در دوره پیشین این مسابقات به عنوان چهارم دست یافت در حالیکه ترنیتنو صاحب عنوان قهرمانی شد.

ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان فردا سه شنبه با معرفی تیم قهرمان به پایان می‎رسد.