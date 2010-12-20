زنانی که سقطهای متعدد داشته اند مستعد ابتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهین یاراحمدی اظهار داشت: مرض قند یا دیابت یک اختلال سوخت و ساز در بدن است بدین صورت که سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قندها کاهش می‌یابد و قند خون افزایش پیدا می‌کند که این قند بالا، مثل سم عمل ‌کرده در نتیجه عوارض زیادی را ایجاد می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که سابقه فامیلی ابتلا به دیابت، چاقی، اضافه وزن و فشارخون می تواند افراد را برای ابتلا به این بیماری مستعدتر کند، افزود: زنانی که در سنین باروری هستند، سقط‌های متعدد با دلایل نامعدود داشته ‌اند و یا فرزندان چاق دارند و همچنین افرادی که فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب ندارند نیز مستعد گرفتن دیابت هستند.

یاراحمدی به این گروه از افراد توصیه کرد: با برنامه غذایی درست، فعالیت بدنی منظم و نگهداری وزن ایده‌آل و مصرف نکردن دخانیات می‌توانند از بروز بیماری دیابت پیشگیری کنند.

این کارشناس اداره غدد و متابولیسم وزارت بهداشت افزود: افرادی که دیابت دارند می‌توانند با کنترل صحیح و مناسب بیماری خود از مرگ زودرس، قطع عضو و معلولیت، کوری، عوارض کلیوی مثل دیالیز جلوگیری کنند.

یاراحمدی با اشاره به اینکه عواملی مثل پرخوری، پرادراری، پرنوشی علائم کلاسیک دیابت هستند خاطرنشان کرد: این علائم به دلیل این که در همه افراد دیده نمی‌شود و درصدی از بیماران دیابتی هیچ علامت جدی ندارند علائم کلاسیک دیابت نام‌گذاری شده است و افراد با دیدن این علائم حتماً باید آزمایش دیابت را انجام دهند.

کارشناس اداره غدد و متابولیسم وزارت بهداشت تصریح کرد: مبتلایان به دیابت باید یاد بگیرند که چگونه قند خون خود را کنترل کنند تا از عوارض حاد و مزمن بیماری پیشگیری کنند و یا در صورت پیدایش این عوارض به موقع به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.