حقوق سینمایی پنج فیلمنامه برتر جشنواره فیلم کودک خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای کودک معاونت فرهنگی بنیاد حقوق سینمایی پنج فیلمنامه برتر از میان آثار رسیده به بخش مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره که امتیاز بالاتری از سوی داوران این بخش کسب کرده اند، خریداری کرد.

حقوق سینمایی فیلمنامه‌های "شیر آژفنداک" نوشته فریدون دانشمند، "سلام بر فرشتگان" نوشته فرزاد اژدری، "بی بازی" نوشته شیما حسینی، "مثل یک روح در دو بدن" نوشته شعله شریعتی و"یک بعد از ظهر تابستانی" نوشته مهتاب صداقت توسط معاونت خریداری شد.

از میان این آثار فیلمنامه "سلام بر فرشتگان" نوشته فرزاد اژدری در حال تولید است و دیگر آثار نیز به زودی در جریان تولید قرار می‌گیرند.﻿