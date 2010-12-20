مقام علمی آیت سبحانی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با برگزاری سومین آیین تجلیل از مؤلفان کتاب‌های درسی معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور که قبل از ظهر دوشنبه در موسسه امام صادق(ع) با حضور فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی برگزار شد، از مولفان کتاب‌های درسی معارف اسلامی، ناقدین برتر کتاب‌های درسی، پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی و به صورت ویژه از مقام علمی آیت الله جعفر سبحانی تقدیر و تجلیل شد.



یکی از مولفان کتب درسی معارف اسلامی در این مراسم با اشاره به جدیت و تلاش آیت الله سبحانی در تألیف کتاب معارف اسلامی گفت: اخلاصی که آیت الله سبحانی در تألیف کتب معارف اسلامی داشته است باعث شده تا مطالب این کتاب بر دل نفوذ کند و استقبال رو به رو شود و نقش معنوی و روحانی مؤلف بر کتاب اثرگذار باشد.



دکتر محمد محمد رضایی همچنین به اهتمام و جدیت آیت الله سبحانی در تألیف کتب معارف اسلامی دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تلاش‌های وی نبود کار تألیف این کتاب به ثمر نمی‌نشست.



وی در خصوص سایر ویژگی‌های کتاب معارف اسلامی یک و دو بیان داشت: این کتاب تماما بر اساس ترجمه آیات قرآنی و استدلال عقلی نگاشته شده است و علاوه بر آن یک اسلام شناسی در پشت آن می‌باشد که نام اندیشه اسلامی را زیبنده آن کرده است.



محمد رضایی سادگی و روانی مطالب کتاب معارف اسلامی به توصیه آیت الله سبحانی را از جمله ویژگی منجر به قابل فهم کردن کتاب دانست و افزود: همچنین این کتاب به روز بوده و با توجه به همه شبهاتی که در جامعه امروز وجود دارد نوشته شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تألیف این چنین کتابی پرداخت و گفت: چون فکر و تعقل بر سرنوشت انسان اثرگذار است و تفاوت انسان صالح و غیر صالح نیز به فکر و اندیشه است و از آن جایی که این افکار مدام دستخوش شبهات و انحرافات است، لذا بر عالمان دینی است که این چنین کتاب‌های راهنما را تألیف نمایند.