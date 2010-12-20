12 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان منطقه 22 پایتخت افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مژده جو قائم مقام و معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعلام این خبر گفت: خط جدید اتوبوسرانی منطقه در مسیردهکده المپیک – ایستگاه مترو استادیوم آزادی با مدیریت بخش دولتی شروع به فعالیت کرده است. با راه اندازی این خط تعداد خطوط فعال در منطقه 22 به 13 خط رسید که توسط اتوبوسهای دولتی و خصوصی سرویس دهی می شود.



به گفته مژده جو، هم اکنون از مجموع خطوط موجود، 6 خط اتوبوسرانی با مبدا و مقصد منطقه، 5 خط اتوبوسرانی در مبدا منطقه و 2 خط نیز با مقصد قرار گرفتن منطقه در این محدوده از پایتخت فعال است.



وی افزود: تا هفته گذشته 65 دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی و 70 دستگاه اتوبوس در بخش دولتی ناوگان اتوبوسرانی منطقه فعالیت می کرد که با پیگیری حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه، 12 اتوبوس جدید، به ناوگان اتوبوسرانی این محدوده اختصاص یافت تا امکان تردد آسانتر شهروندان میسر و دسترسی آنان به وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر شود.