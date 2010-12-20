به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر در شرایطی برگزار شد که صحنه های مشکوک دیدار استقلال با فولاد و ذوب آهن با مس کرمان سوژه اصلی مصاحبه های مربیان و اعضای کادر فنی تیم های بازنده بود. در این بین صحنه پنالتی تیم مس کرمان که از سوی داور مردود اعلام شد، یکی از سوژه های خبرساز و البته نادر داوری بود که حرف و حدیث های فراوانی را به دنبال داشت.

مسعودعنایت رئیس کمیته داوران امروز دوشنبه و پس از بازبینی فیلم ادیدارهای این هفته با اشاره به بازی استقلال برابر فولاد گفت: در بازی فولاد خوزستان و استقلال تهران ، داور بازی در صحنه ای که بازیکن استقلال در محوطه جریمه فولاد زمین خورد به خوبی تشخیص داد و پنالتی اعلام نکرد اما در صحنه ای که مهاجم فولاد درمحوطه استقلال زمین خورد داور بازی اشتباه کرد و پنالتی اعلام کرد.در حالیکه مهاجم حریف دایو کرده بود.در صحنه ای هم که مرادی به سود استقلال پنالتی اعلام کرد متاسفانه داور بازی اشتباه کرد و صحنه اصلا پنالتی نبود.

عنایت در باره بازی مس و ذوب آهن هم گفت: در بازی مس و ذوب هم داور وسط متاسفانه در اعلام ضربه پنالتی هم اشتباه کرد چرا که شهاب گردان دروازه بان ذوب آهن پای بازیکن مس را نزد بلکه توپ را زد اما داور متاسفانه پنالتی اعلام کرد. در صحنه پنالتی، بر خلاف قوانین ضربه زننده در حین ضربه زدن مکث کرد و این طبق قوانین جدید خلاف است. داور در این موارد باید اگر صحنه گل شد ضربه پنالتی را تکرار کند و اگر توپ گل نشود باید ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل گرفته شود ودر هر دو حالت باید به بازیکن پنالتی زننده اخطار داده شود. اما متاسفانه داور بازی هیچ کدام از قوانین درست را اجرا نکرد و ذوب آهن با گل دقیقه نود و پنج به پیروزی رسید. داور بازی ذوب و مس اشتباهات فراوانی داشت. درآن صحنه ناظر داوری می توانست به داور هم تذکر بدهد و در اینکه پنالتی باید تکرار شود اما این اتفاق هم نیفتاد.

وی در پایان درباره بازی شهرداری و نفت هم گفت: پنالتی که به نفع تیم شهرداری گرفته شد و متاسفانه اشتباه بود و هیچ خطایی روی میثم بائو انجام نشد.