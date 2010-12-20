68 درصد آب مصرفی بخش کشاورزی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عزیز حسن زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی تشکیل شد میزان راندمان آبیاری بخش کشاورزی استان را 32 درصد عنوان کرد و بیان داشت: این درحالی است که بیش از 92 درصد از منابع آبی در این بخش صرف می شود.
حسن زاده با بیان اینکه آذربایجان غربی اولین استان پرآب کشور است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری هرگونه استفاده غیرمجاز از آبهای زیرزمینی صلب و امکان برنامه ریزی اصولی از منابع آب زیرزمینی فراهم می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برای رسیدن این قانون به مرحله اجرا، تمام موانع و مشکلات در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: تبعات پرکردن چاههای غیرمجاز توسط وزارت نیرو در نظر گرفته شده است ولی آنچه در این زمینه بیشتر از هر چیز دیگر مد نظر بوده، وضعیت منابع آبی استان است.
حسن زاده از صدور مجوز موقت برای چاههای غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: مجوز برداشت موقت برای صاحبان چاههای غیرمجاز صادر میشود تا کشاورزان بتوانند آبیاری تحت فشار را در اراضی خود ایجاد کنند.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ادامه از نصب کنتورهای هوشمند با هدف مدیریت آبهای زیرزمینی در آذربایجان غربی بر روی چاه ها خبرداد و گفت: تا پایان سال جاری 800 چاه در آذربایجان غربی دارای کنتور هوشمند میشوند و بر این اساس کنتورهای هوشمند بر روی چاههای استان آذربایجان غربی نصب و این کنتورها با توجه به نیاز آبی هر محصول اجازه برداشت آب از چاه را میدهند.
وی با بیان اینکه این کنتورها در مرحله اول در شهرستانهای خوی و سلماس نصب میشود، اضافه کرد: کنتورهای هوشمند در این شهرستانها آماده نصب هستند و با 15 میلیون ریال در قالب اعتبارات تعادل بخشی بر روی چاهها نصب میشوند ولی در مرحله اول نصب کنتورها با اعتبارات این شرکت انجام می شود.
حسن زاده با بیان اینکه برق دار کردن برداشت آب از چاهها نیز مد نظر قرار دارد، تصریح کرد: در این صورت هزینه بهره برداری از چاهها کاهش مییابد و سبب صرفه جویی در مصرف آب میشود که این موضوع مبتنی بر توسعه و بهره وری آب است.
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