طرح های صنعتی فارس با اجرای زودتر از موعد تخفیف می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری گفت: اگر زمان راهاندازی طرحها نسبت به برنامه زمانبندی طرح از جمله طرحهای کوچک تا 12 ماه، متوسط تا 24 ماه و بزرگ تا 36 ماه سریعتر انجام شود در ازای هر سه ماه تسریع 20 درصد تخفیف مازاد ارائه میشود.
وی به اشاره به اهمیت طرح امایش افزود: دستیابی به جایگاه برتر منطقه در راستای سند چشمانداز 20 ساله کشور به لحاظ رشد اقتصادی و فناوری مبتنی بر قابلیتها و مزیتهای نسبی و منطقهای بوده که تحقق این امر از اهداف مهم طرح آمایش صنعت و معدن است.
صفری اضافه کرد: از جمله اهداف مهم طرح آمایش صنعت و معدن میتوان به هدفمند کردن سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی بر محور صدور مجوزهای تاسیس، رشد سریع ارزش افزوده، تسریع در راهاندازی طرحهای نیمهتمام، فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و توجه به ضرورت تامین منابع برای تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام اشاره کرد.
وی در خصوص ارایه تسهیلات طرح آمایش از سوی سازمان صنایع و معادن تصریح کرد: تخفیف در هزینه آمادهسازی و حق بهرهبرداری از اراضی صنعتی در شهرکهای صنعتی انجام میشود به طوریکه در استانهای توسعه نیافته صنعتی تا 80 درصد استانهای کمتر توسعه یافته صنعتی تا 60 درصد و استانهای توسعه یافته صنعتی تا 30 درصد صورت میگیرد.
سرپرست صنایع و معادن استان فارس افزود: از جمله مزایای طرح آمایش کاهش فاصله سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی میان استانهای توسعه یافته و توسعه نیافته و توازن سرمایهگذاری در تمام مناطق کشور است.
وی تاکید کرد: این طرح در پنج محور طرحهای ایجادی و توسعهای، طرحهای نیمه تمام، طرحهای بازسازی و نوسازی، طرحهای بزرگ و پایهای سازمانهای توسعهای وزارت صنایع و معادن و سرمایه در گردش است.
صفری در ادامه سخنان خود با اشاره به شرح وظایف کارگروه استانی بررسی طرح آمایش صنعت و معدن تصریح کرد: کارگروه این استان درخواستهای سرمایه در گردش، طرحهای توسعه، طرحهای بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را پس از تهیه گزارشات فنی اقتصادی لازم از طریق دبیرخانه کارگروه مورد رسیدگی قرار داده است.
سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس افزود: پس از تصویب طرح در کارگروه استانی، برای تسهیلات کمتر از 10 میلیارد ریال به مدیریت بانک استان و بیش از آن به ستاد راهبردی ارجاع داده میشود.
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