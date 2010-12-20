پیشگیری موثرترین روش در کاهش فساد مالی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمدی ظهر دوشنبه در همایش ارتقای سلامت اداری استان زنجان با بیان اینکه تسهیل شدن سیستم بانکی موجب شده است قاچاقچیان مواد مخدر کلاهبرداری هنگفتی انجام دهند، ادامه داد: از اقدامات اساسی در مبارزه با پولشویی محدود کردن مصرف وجوه نقدی در بین عاملان آن است.

احمدی با اشاره به اینکه پیشگیری موثرترین روش در کاهش فساد مالی در کشور است، افزود: نهادینه شدن این موضوع در جامعه نتایج مثبتی به همراه دارد.



جانشین معاون اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: یکی از مباحث مهم در بحث پیشگیری مبارزه با انواع پولشویی در کشور است.

احمدی بابیان اینکه پولشویی در بخشهای قاچاق کالا، مواد مخدر و جرائم دیگر بیشتر وجود دارد، افزود: آمار دقیقی درارتباط با منابع مالی کسب شده از پولشویی وجود ندارد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع وزارت اطلاعات با گردانندگان و اعضای شبکه های هرمی افزود: فساد گسترده در شرکت های هرمی نیز از مسائلی است که وزارت اطلاعات با عاملان آن برخورد کرده است.

جانشین معاون اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه احتمال کشف تخلف از راهکارهای موثر در کاهش فساد مالی در حوزه های مختلف وجود دارد، افزود: این موضوع از اقدامات اساسی این نهاد است و برخورد با عاملان را مورد توجه قرار داده است.



احمدی با اشاره به اینکه این وزارتخانه مبارزه با پولشویی رابه طور جدی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در این ارتباط راهکارهای بسیار خوبی برای دستگیری به موقع متخلفان در دست اجرا قرار داده است.



وی با اشاره به اینکه فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه گذاران می تواند به امنیت بیشتر آنها در کشور منتهی شود، افزود: بالندگی نظام اقتصای کشور در سایه کاهش فساد مالی در کشور است.