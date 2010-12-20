همایش "راهبردهای رستورانهای حلال مالزی" آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، همایش راهبردهایی برای رستورانهای حلال امروز دوشنبه 29 آذر ماه در مالزی به عنوان ابتکار عمل مشترکی میان سازمان توسعه اسلامی مالزی به عنوان سازمان نظارت بر حلیت مواد غذایی این کشور، ائتلاف بین المللی اتحاد حلال و سازمان مشورتی کاسه‌دیا برگزار شده است.

براساس اظهارات مدیرعامل و بنیانگذار سازمان مشورتی کاسه دیا در زمینه امور حلال، قرار است در پاسخ به علاقه درحال رشد میان رستوران داران و فعالان این صنعت مجموعه رستورانهایی با این محور در سراسر کشورمالزی برگزار شود تا آنها با معیارهای کسب گواهی حلال آشنا شوند.

در مالزی حدود 35 هزار رستوران فعالیت می کنند و هدف از برگزاری این همایش عدم سرو نوشیدنیهای الکی و گوشت غیرحلال در محصولات غذایی این رستورانها است.

در این همایش جزوه‌ای در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده می‌شود که از آن به عنوان نخستین راهنمای مزایای صنعت حلال یاد می‌شود که می‌تواند گام به گام رستورانداران و صاحبان مشاغل این عرصه را راهنمایی کند.